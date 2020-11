Totul despre viaţa îndrăgitei actriţe, Draga Olteanu Matei. Povestea ei de dragoste pare desprinsă din filme

Un har inegalabil, o iubire fără margini, dar şi o viaţă plină de încercări. Povestea marii actriţe a început în 1933. Un copil pentru care părinţii s-au rugat mult la Dumnezeu a pornit în viaţă cu un nume care să-i asigure dragostea eternă.

"Tatăl meu a vrut să-mi pună numele ăsta. Eu m-am născut la Spitalul Militar, am avut 5,800 kilograme, mi s-a pus o funduliţă roşie de mână şi m-au purtat prin tot spitalul să mă arate şi tatăl meu a zis să poarte numele Drag să fiu dragă tuturor."

Doar că iubirea pe care o primea din partea publicului nu era iubirea pe care o primea din partea bărbaţilor cu care a mers la altar. Două căsnicii eşuate, o inimă frântă şi promisiunea că nu va mai avea încredere niciodată în iubire au fost date uitării în momentul în care l-a cunoscut pe medicul Ion Matei. Viaţa a căpătat altă culoare, iar timp de patru decenii au rămas la fel de îndrăgostiţi ca în prima zi.

S-a iubit atât de mult cu medicul Ion Matei, încât cei doi nu au vrut să-şi împartă povestea cu nimeni.

"Eu nu am vrut să fac copii niciodată. Îmi sunt foarte dragi, dar nu mi-am dorit pentru că eu cred o treabă pe care nu vreau s-o spun în public, pentru că ar fi foarte decepţionate mamele. Dar amintesc un proverb bătrânesc foarte înţelept: cine are să-i trăiască, cine nu să nu-şi dorească. În zilele noastre, ar trebui să ne gândim la partea a doua a proverbului."