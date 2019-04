Dragnea: Ce să facem? Să dăm crezare unora că Iohannis este șantajat în cazul revocării lui Lazăr?

foto: captura Antena 3

Liviu Dragnea a afirmat, joi, că nu înțelege de ce președintele nu îl revocă pe procurorul general Augustin Lazăr după dezvălurile privind trecutul său de procuror ceaușist.

"Ce justițiabil din România, ce cetățean zdravăn la cap mai poate avea încredere că are parte de o cercetare corectă sau de un proces corect? Când o să-i văd (pe oficialii de la Bruxelles, n.r.) că iau poziție despre faptul că Iohannis, prietenul lor, îl ține în brațe pe un om care este evident, după toate documentele, după mărturiile care au apărut. că a colaborat în mod strârns cu poliția politică. Mă refer la Augustin Lazăr.

Eu m-am ferit să vorbesc de procurorii șefi în toți anii aceștia, dar aici nu mai e vorba de așa ceva. E atâta ipocrizie. Deci nu spui nimic despre asta - vorbim de valori democratice, de drepturi fundamentale ale cetățenilor și nu zici nimic că procurorul general al unei țări are un asemenea trecut. (...) A fost instrumentul prin care se prelungea chinul și tortura unor oameni care atunci erau în conflict serios cu sistemul. Acuma ce să facem? Să dăm crezare unora care spun că este șantajat Iohannis? Și pentru faptul că are dosar la Parchetul Generaral, el, soția sa și alți nu are curajul să facă lucrul acesta? Începi să te gândești ", a spus Liviu Dragnea, la "Subiectiv".

