Dragnea și Tudose, față în față la ședința CEX al PSD. Dragnea: „Nu mă tem că voi fi schimbat și nu va fi congres”. Tudose: „Trebuie o restructurare”

Foto: Agerpres

Update: Sosit la sediul PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat că este nevoie de o restructurare: „Eu așa am declarat și îmi mențin părerea”, a spus șeful Guvernului.

Update: Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că îl susţine în continuare pe premierul Mihai Tudose şi că nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului.



Întrebat, înainte de începerea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, dacă este nevoie de o restructurare guvernamentală, având în vedere că au fost foarte multe informatii pe acest subiect, Dragnea a răspuns: "Le-am văzut şi eu".



Pe de altă parte, întrebat dacă rămâne premierul în funcţie şi după şedinţa CExN, liderul PSD a spus: "Eu îl susţin".



Liviu Dragnea a menţionat, chestionat de ziarişti, că nu se teme că îşi va pierde funcţia într-un congres extraordinar al partidului, adăugând că nu se impune o astfel de reuniune.

Vicepreşedintele PSD Rovana Plumb a declarat luni că în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al partidului se va lua doar o decizie cu privire la un nou ministru al Apelor şi Pădurilor şi că nu este momentul să se discute despre o restructurare a Guvernului.



"Am văzut în mass-media că se doreşte astăzi să fie o confruntare. Să nu uităm că în fiecare partid politic întotdeauna a existat competiţie, iar dacă ne uităm la istoria PSD întotdeauna a existat competiţie şi e un lucru sănătos pentru democraţie, dar astăzi, aici, ne vom focaliza în exclusivitate pe guvernare. Buna guvernare este principalul nostru scop. Astăzi avem de soluţionat problema nominalizării unui nou ministru la Ministerul Pădurilor şi Apelor. Astăzi nu cred că este momentul să discutăm despre restructurare", a declarat Plumb înainte de începerea şedinţei CExN a PSD.

Liderul eurodeputaţilor social-democraţi români, Viorica Dăncilă, a subliniat, luni, înaintea Comitetului Executiv Naţional al PSD, că preşedintele unui partid nu poate fi înlăturat prin congres.



Întrebată dacă ar simţi că există în cadrul PSD semne că s-ar dori înlăturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu".



"Liviu Dragnea este ales de către toţi membrii de partid, din toată ţara. Nu poate fi înlăturat preşedintele printr-un congres - pentru că am văzut aceste declaraţii făcute de unii şi alţii - pentru că nu dă voie statutul. Nu ai cum să înlături un preşedinte într-un congres, un preşedinte care este ales de membrii din toată ţara. Nu se pune problema înlăturării lui Liviu Dragnea. (...) Atunci când în toată ţara peste 500.000 de oameni au votat pentru preşedintele partidului, cum să îl demiţi? Nu este o funcţie publică, în care cineva este numit. Este un preşedinte ales al PSD", a declarat ea la sediul PSD.



În ce priveşte o restructurare a Guvernului, ea a precizat că trebuie cântărite argumentele pro şi contra. A mai arătat că este mulţumită de rezultatele Guvernului, în contextul în care bilanţul a reliefat îndeplinirea a 90% din obiectivele pentru 2017.



"Trebuie să vedem argumentele care susţin o restructurare şi cele care sunt împotriva acestei restructurări. Le punem în balanţă şi vedem. (...) Am văzut bilanţul făcut pe zece luni, anul trecut. Într-adevăr, Guvernul şi-a făcut treaba. Mai mult, am văzut faptul că avem o creştere economică - prima la nivel european - recunoscută de altfel de toate instituţiile europene. Aceasta demonstrează că Guvernul şi-a făcut treaba", a menţionat Dăncilă.

Update: Apar informații despre o variantă pe care ar încerca să o impună tabără lui Tudose, să forțeze în ședință chiar demisia lui Dragnea, pentru a impune o concudecere interimară sau ca Bădălău să preia conducerea interimară.

Mulți lideri PSD cred totuși că este doar un scenariu.

„Eu cred că PSD trebuie să guverneze. A câștigat alegerile și să facă lucruri pentru oameni. PSD are o conducere colectivă formată din președinte, din 15 vicepreședinți, din vreo 4o și ceva de președinți de organizații locale care sunt membri ai Comitetului Executiv. Bistrița e la 500 și ceva kilometri de București, nu șitiu dacă e o ruptură”, a decalrat liderul PSD Bistrița.

„PSD are guvernare, prin urmare are responsabnilități. Facem spitale, trebuie să asigurăm un act medical românilor, trebuie să facem autostrăz, trebuie săa sigurăm liniștea și ordinea publică, salariile, pensiile. Eu am niște probleme guvernamentale la nivelul județului Vrancea pe care trebuie să le discut premierul, dar în afară de asta să ducem la capăt programul de guvernare este nevoie de o restructurare totală, din administrația centrală și implicit a guvernului. Aparatul central este aglomerat și trebuie eficientizat”, a declarat Oprișan, liderul PSD Vrancea.

Știre inițială: Zi hotărâtoare pentru social-democraţi. Liderii partidului decid viitorul PSD la şedinţa Comitetului Executiv, care va avea loc în această după-amiază. Potrivit unor surse din interior, şedinţa se anunţă a fi una tensionată.

Motivul oficial al întâlnirii este nomninalizarea unui nou şef la Ministerul Apelor şi Pădurilor, după demisia Doinei Pană. Discuţiile vor fi însă mult mai ample, pentru că între preşedintele PSD Liviu Dragnea şi premierul Mihai Tudose sunt divergenţe mai vechi.

Şeful Executivului ar vrea sa restructureze întregul Guvern, în timp ce şeful PSD ar vrea doar o nouă nominalizare la Ministerul Apelor. Sunt aşteptate şi propuneri surpriză la şedinţa Comitetului Executiv, propuneri care aduc în discuţie inclusiv numele viitorului candidat la prezidenţiale.

Comitetul Executiv se anunță decisiv pentru existența și influenta lui Liviu Dragnea în fruntea PSD. Ședinta CEX a fost convocată chiar de liderul social democraţilor pentru nominalizare unui ministru nou la ministerul apelor după demisia Doinei Pană, însă confruntările subterane din ultimele zile dintre şeful PSD si premierul Tudose anunța o ședință tensionată. Social democraţii şi-ar putea nominaliza chiar candidatul pentru prezidenţialele din 2019.

„La CEX, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca să nu zic baroni, va propune organizarea unui congres extraordinar al acestui partid având ca principal punct pe ordinea de zi nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al României. Cu această propunere, luni, vor fi de acord mai mulți politicieni. Va fi o temă importantă care ar putea produce un soi de furtună în această ședință. Mai sunt și alte lucruri, cum ar fi propunerea ca Ministerul Apelor să treacă la Ministerul Agriculturii. Acest lucru va însemna mergerea cu un nou guvern în Parlament pentru că s-ar schimba componența actualului guvern. Rămâne de văzut dacă aceste teme vor fi concretizate luni. Va fi încă o bătălie pe care Liviu Dragnea o va duce. În opinia mea, va fi o luptă câștigată de Liviu Dragnea, fără a mă grăbi neapărat să dau un verdict. Nu cred că Liviu Dragnea este mai puțin puternic astăzi față de cum era data trecută când a pus problema schimbării premierului”, a declarat sociologul Marius Pieleanu la Antena 3.

„Lucrul cel mai important este decizia partidului de a-și fixa, măcar cu caracter orientativ, o personalitate a partidului care să candideze pentru funcția de președinte al României. În prezent, Klaus Iohannis este singurul jucător valid și real pe piață. În mod normal, ar trebui să fie și cineva în contrapondere, chiar dacă mai sunt două ani până la alegeri măcar de dragul disputei mediatice, dacă nu și din alte motive", a adăugat Marius Pieleanu.