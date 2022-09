Ce drepturi au pasagerii care au avut zborurile Blue Air anulate? | Explicaţiile Ministerului Antreprenoriatului și Turismului

Având în vedere situația generată de compania Blue Air prin decizia de suspendare a tuturor zborurilor din România, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a informat călătorii cu privire la drepturile lor.

Astfel, turiștii care au luat pachete de vacanță de la agențiile de turism sunt rugați să ia legătura cu acestea.

„În baza OG nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, agenția de turism este responsabilă pentru executarea pachetului și să ofere servicii alternative”, arată reprezentanții ministerului.

De asemenea, MAT anunță că pasagerii care au achiziționat direct bilete de la Blue Air își pot recupera banii și compensațiile aferente în baza Regulamentului European nr. 261/2004 de stabilire a normelor comune privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

Blue Air a anunțat marți că din cauza unei situații „neprevăzute”, constând în poprirea tuturor conturilor de către Ministerul Mediului, compania se află în imposibilitatea achitării costurilor curente, necesare pentru operarea zborurilor zilnice, motiv pentru care se vede obligată să sisteze toate zborurile programate pentru plecare de pe aeroporturile din România, până luni, 12 septembrie 2022.

Ministrul Mediului: "Cer Blue Air să reia zborurile imediat, să-și onoreze obligațiile față de călători și cele față de bugetul de stat"

Ministrul Mediului, Tánczos Barna a avut o reacție imediată după ce compania aeriană Blue Air a decis marți să sisteze toate zborurile din România până luni,12.09.2022, din cauza unei popriri pe conturi din partea Ministerului Mediului. "Decizia de a suspenda aceste zboruri este una absolut nejustificată", a afirmat acesta.

"Decizia de a suspenda aceste zboruri este una absolut nejustificată. Blocarea conturilor de către AFM nu justifică în nici un fel suspendarea imediată a tuturor zborurilor de către această companie.

Cer Blue Air să reia zborurile imediat, să-și onoreze obligațiile față de călători, să-și onoreze obligațiile față de bugetul de stat, să se adreseze imediat AFM pentru a solicita o reeșalonare a acestei datorii și de a rezolva pe cale legală acest diferent.

Are obligația de a plăti această datorie la bugetul AFM datorită faptului că nu a achiziționat și nu a restituit certificatele de gaze cu efecte, obligația companiei, obligația respectată de celelalte companii aeriene. S-a ajuns la această situație din cauza faptului că Blue Air nu a respectat legea", a afirmat Tánczos Barna.

Revoltă pe aeroportul Otopeni! Aproape 4000 de pasageri sunt afectaţi de sistarea zborurilor Blue Air. Pasager: "Au anulat tot fără explicații"

Este revoltă şi haos pe aeroportul Otopeni după ce Blue Air a sistat toate zborurile de plecare din România. Planurile a peste 4000 de oameni au fost date peste cap. Oamenii sunt revoltați şi cer soluţii pentru a nu pierde banii plătiți deja pe vacanțe, cazare sau deplasări în interes de serviciu.

Personalul aeronavelor, respectiv piloții și însoțitorii de zbor ai companiei, a fost trimis acasă, pentru că nu vor avea zbor de pe aeroporturile din România până în 12 septembrie.

"Trebuia să decolez pe la 14:50. Undeva pe la 14:00 ni s-a spus că zborul trebuia să fie amânat pentru că are întârziere până la 14:55, ne-a anunţat de pe panou. Nu a venit nici măcar un reprezentant.

Abia la 15:30 a venit cineva care a spus că va mai fi o întârziere până la 16:30, apoi ne-au spus că zborurile sunt anulate. Îmi voi căuta alt bilet.

Dar problema nu e ce voi face eu că nu e vorba aici de o singură persoană. Au fost situaţii în care cei de la Paris au suferit mai mult decât noi. ", a spus Alex .

Grațian Mihăilescu, un alt pasager Blue Air trebuia să ajungă în Atena în interes de serviciu.

"Aveam bilet de Atena. Mâine aveam treabă în Atena. Suntem un grup de trei persoane care mâine trebuia să înceapă un program timp de trei zile de la ora 9.

Trebuia să plecăm la 1

S-a amânat o oră prima dată, apoi lumea a devenit nerăbdătoare. Apoi au afișat că e cursa anulată.

Ne-am dus la pupitru şi am văzut că majoritatea curselor sunt anulate", a spus Grațian Mihăilescu, pasager Blue Air, care a precizat că şi-a luat un alt bilet de la o altă companie pentru a ajunge la Atena.

4:35. Am venit pe aeroport am așteptat , am făcut checkin-ul şi ne-am pus la coadă aici la poarta 30.