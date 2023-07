"Altă dronă! Stai, mă, după copac!" | Atacul ruşilor în apropiere de România a fost filmat chiar din portul Reni

Filmarea, realizată pe lumina specifică începutului de zi, surprinde ultima parte din zborul unei drone kamikaze.

Aceasta este vizibilă în partea de sus a imaginii. Pe înregistrare se aude un zgomot specific de motor.

O voce de bărbat spune, la un moment dat: "Altă dronă! Stai, mă, după copac! Ferește!"

Drona cade rapid. Impactul efectiv nu este vizibil, dar este subliniat de o minge de flăcări, surprinsă de cameră, și de zgomotul detonației.

Între locul unde a căzut drona și persoanele care filmau se află un zid de beton și mai mulți copaci.

Autoritățile ucrainene au anunțat că Rusia a atacat, luni dimineață, porturile dunărene Reni și Ismail și au distrus mai multe depozite de cereale.

Apărarea anti-aeriană a reușit să doboare câteva dintre aceste aparate fără pilot, însă unele și-au atins țintele.

Cel puțin șase persoane au fost rănite.

Russia hit another Ukrainian grain storage overnight. It tries to extract concessions by holding 400 million people hostage. I urge all nations, particularly those in Africa and Asia who are most affected by rising food prices, to mount a united global response to food terrorism. pic.twitter.com/CsGfxxDPEW