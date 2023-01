Drumul dintre București și Bușteni, parcurs în mai bine de opt ore din cauza zăpezii: "Nu am văzut absolut niciun utilaj de deszăpezire"

O femeie a plecat din București la ora 15:00, vrând să ajungă la Râșnov. După opt ore a reușit să ajungă abia la Bușteni, totul din cauza zăpezii și a tirurilor care au blocat circulația total pe Valea Prahovei.

Sursa foto: Antena 3 CNN

O șoferiță a făcut astăzi opt ore de la București până la Bușteni. Aceasta a vrut să ajungă la Râșnov. A plecat din Capitală la ora 15.00 și încă se află în trafic la acest moment, în Bușteni.

Femeia a povestit întreaga experiență în direct la Antena 3 CNN. "Până la ora 10 (n.r. seara) am stat trei ore la Sinaia. Pe autostradă până la Ploiești s-a circulat foarte greu și doar pe o singură bandă, banda a doua fiind plină de zăpadă, la fel și de la Ploiești, până la Comarnic.

”De la Comarnic se merge foarte greu, carosabilul nu este curățat. Nu am văzut în toate aceste ore de când stăm, nici un utilaj, nici poliție.

Într-adevăr, ninge foarte tare, dar nu s-a dat cu nimic pe jos, este gheață, este polei. Iar la Sinaia am stat, fără să avansăm, trei ore. Ne-am uitat pe aplicație și am văzut că un TIR a derapat între Predeal și Azuga.

Citește și: România înzăpezită | Mașini și utilaje de deszăpezire blocate de viscol pe drum. Autoritățile au intervenit cu excavatoarele și șenilata

Am sunat la poliție după ce am stat două ore. Ni s-a spus că există oameni la fața locului, care gestionează situația. Am întrebat dacă au utilaje și ne-au spus că nu există utilaje.

Cred că toți suntem nervoși. Am văzut mulți oameni care au întors și au plecat înapoi spre București", a povestit femeia.