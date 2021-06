Drumul către două cimitire dintr-un sat din Gorj, asfaltat doar până la cel ortodox. Penticostalii trebuie să mai parcurgă câțiva zeci de metri pe pietriș

Consilierul local Dan Pop spune că localnicii au fost deranjați de această neglijență și că i-au sesizat problema. Acesta a prezentat întreaga situație pe Facebook și îl acuză pe actualul primar de ”abuz de putere”.

„Suntem în satul Văleni ,comuna Plopșoru pe ulița cimitirului lângă primăria Plopșoru. În urmă cu câteva luni în campania electorală primarul a început asfaltarea jumătate din comună, și deși asfaltul este de proastă calitate și în multe locuri deja s-a degradat ,nu putem să nu observăm că timp de 20 de ani nu a putut face 1 metru de asfalt dar intr-o lună în campania electorală pentru a amăgi oamenii și a minți din nou a reușit să asfalteze jumătate din ulițele comunei,aici se vede batjocura la care am fost supuși de 20 de ani,și faptul că nu s-a vrut nu că nu s-a putut.

După cum spuneam vă rog să observați în filmuleț că pe această uliță sătescă se află doua cimitire cel ortodox și cel penticostal,deoarece în acest sat există o importantă comunitate de cetățeni ai comunei Plopșoru de religie penticostală.

Voiam doar să observați cum omul poreclit primar prin abuz de putere a ordonat și comandat constructorului să se oprească cu asfaltarea la limita dintre cele două cimitire, și prin fața cimitirului penticostal a oprit asfaltarea și asta datorită faptului că în imaginația omului se crede stăpân peste comună.

Domnule primar, acest comportament de vătaf puteți să-l aveți la dumnevoastră acasă nu la primărie, chiar dacă dumneavoastră credeți că acești oameni nu v-au votat ,dumnealor sunt cetățeni ai comunei ,plătesc taxe și impozite în această comună atât ei cât și părinții dumnealor și nu puteți sa-i supuneți unei asemenea umilințe.

Ați mințit că așa a fost proiectul și nu aveți ce face,Fals,minciuna și dezinformare, tipic dumneavoastră și comportamentului abuziv pe care îl aveți de 20 de ani.

Proiectul a fost comandat de dvs,și atunci când v-a fost prezentat de către proiectant ,l-ați aprobat la plată că fiind în regulă. De ce l-ați plătit dacă nu a fost bun de execuție?Chemați proiectantul la fața locului să facă modificare de proiect și ordonați constructorului să asfalteze și prin fața cimitirului acestei comunități, este vorba doar de 30,40 de metri lungime nu puteți sa faceți acest abuz.

Vă atrag atenția că dacă acest lucru nu se va întâmpla vă voi face plângere penală și voi sesiza autoritățile competente să rezolve această problemă.

Nu pot să închei până nu întreb consilierii locali din satul Văleni și nu numai de ce dorm pe ei la ședințele de consiliu local și nu spun problemele comunității ?

De ce sunteți surzi și muți la problemele oamenilor?Care sunt interesele dumneavoastră?

Dragi oameni,vă rog frumos luați atitudine și nu mai lăsați să se întâmple asemenea abuzuri, gândiți cu mintea voastră, nu vă lăsați amăgiți și înșelați!”, a scris Dan Pop.

Petre Grigorie, primarul comunei Plopşoru (PSD), susţine că proiectul a fost întocmit pentru suprafaţa care a fost asfaltată şi că restul nu figurează ca drum public, astfel că nu se pot face investiții.

„Când a fost făcut proiectul şi drumul a fost trecut la domeniul public, în urmă cu câţiva ani, nu exista cimitirul penticostal acolo. E vorba de zece metri. Nu am văzut atâta răutate în viaţa mea. Am făcut drumul cât este în proiect. Dacă la terminarea investiţiei este posibil să suplimentăm cumva, o să vedem la momentul respectiv. Nu poţi să investeşti să cheltuieşti pentru un obiectiv care nu este trecut în domeniul public. Constructorul realizează atât cât are în proiect şi este drum public. Dincolo este drum agricol care trece pe moşia lui Tătărăscu. Nu este drum clasificat. Ca să se poată investi, un drum trebuie clasificat în domeniul public şi asta se face prin Hotărâre de guvern. Cine plăteşte diferenţa? Nu am nimic cu ei, deşi eu sunt ortodox. Sunt tot creştini. Facem cumva şi o să le facem drumul în viitor“, a transmis Petre Grigorie, potrivit Adevărul.

