Dumitru Dragomir susține că s-a infectat cu coronavirus, deși se vaccinase împotriva COVID

Dumitru Dragomir a mai precizat că nu are niciun fel de simptome, iar infectarea a descoperit-o la un test PCR, potrivit prosport.ro.

"Da, este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test și a ieșit negativ, iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv. Practic, am COVID.

Dumitru Dragomir: Mă simt bine, dar respect regulile

Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu`, dar respect regulile. Nu mai știu ce să cred.

Eu am făcut și vaccinul… Acum, aștept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul, ca să fiu sută la sută sigur… Vom vedea ce va fi", a declarat Dumitru Dragomir.

2.415 cazuri noi de persoane cu COVID, în 24 de ore

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).

Până sâmbătă, 13 februarie, 19.325 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.915. Dintre acestea, 969 sunt internate la ATI.



