Echipa de control pentru Liviu Dragnea, în carantină. Un angajat al ANP, infectat cu coronavirus

Controlul s-a desfășurat în urmă cu două săptămâni, iar rezultatul testului unuia dintre angajații ANP care a participat la această verificare a venit săptămâna trecută. La control au participat atât funcționari de la Ministerul Justiției, cât și din cadrul Administrației Penitenciarelor.

Ministrul Justiției a dispus un control la Rahova pentru a vedea cum a reușit liviu Dragnea să dea un interviu, în condițiile în care ANP i-a interzis fostului lider PSD să iasă public.

Ce sancțiune a primit Dragnea pentru interviu

”Eu m-am uitat pe regulament și spune că incidentele de securitate sunt dacă există violență și urmează ca sancțiunea să fie mutarea din cameră.

În urma interviului dat de Realitatea Plus, Liviu Dragnea a primit această sancțiune. Avocata Flavia Todosiu va face demersuri împotriva acestei sancțiuni pentru că se consideră a fi un abuz care nu are legătură cu regulamentul și cu ordinele interioare. Directorul penitenciarului e cel care a aprobat lista cu persoanele cu care ai dreptul să ai contact telefonic, iar el a aprobat cererea jurnalistului de la Realiattea Plus. Convorbirea s-a desfășurat online ca în cazul în care ar fi existat un incident de securitate sau nu le-ar fi convenit ceva din discuția pe care au avut-o cei doi, penitenciarul ar fi putut să întrerupă această convorbire, lucru care nu s-a întâmplat. Dar iată că acum Liviu Dragnea are această restricție la muncă"., a zis Adina Anghelescu.

Liviu Dragnea ispășește în acest moment, încă din luna mai 2019, la penitenciarul Rahova, o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.