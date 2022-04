Echipa Invictus va pleca la Haga pentru a reprezenta Armata României

Vorbim despre o echipă formata din 20 de militari răniţi, care vor concura la şapte discipline sportive, dintre care şase individuale cum ar fi tir cu arcul, atletism, ciclism sau înot şi una de echipă, mai exact volei din poziţia şezând.

Membrii echipei române la Jocurilor Invictus au fost primiţi, la Palatul Elisabeta, de Principesa Margareta dar si de Principele Radu.

Mai mult, Alteţa Sa îi va însoţi pe membrii Invictus la Haga.

Pentru Florin Boc totul a început în anul 2011, când s-a imbolnavit de leucemie în Afganistan. Au urmat ani de terapie, iar acum se pregăteşte pentru concursul de la Haga.

"Eu voi concura la tir cu arcul pentru că este singura disciplină la care pot să particip, deoarece capacitatea mea de a face efort este una foarte mică", spune Florin Boc.

Cătălin Olteanu se află la a doua misiune în Afganistan când a fost rănit. O explozie puternică l-a lăsat fără un ochi.

"Am pierdut ochiul drept. Am implanturi de titan şi câteodată mai am pierderi de memorie. Este prima oară când particip şi pentru mine este o mândrie că am ocazia să mai reprezint încă o dată Romania, cum am reprezentat-o cu succes în misiunile anterioare", Olteanu Cătălin, plutonier adjutant în retragere.

"Suntem nespus de fericiţi că aţi ajuns pe punctul de a ne reprezenta la Haga, după un drum lung şi greu care a avut nevoie de forţă interioară", a declarat Principele Radu al României.

După ediţiile din Toronto din 2017 şi Sydney din 2018, aceasta va fi a treia participare a militarilor români la competiţia sportivă internaţională care susţine recuperarea fizică şi psihică a militarilor răniţi în operaţiuni militare.