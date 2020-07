Ediție cu totul specială a TIFF 2020. Cum se va desfășura festivalul de film pe perioada pandemiei

Organizatorii au pregatit zece locații unde vor fi proiectate peste 130 de filme. Mai bogată ca niciodată în selecția de filme românești, ediția din acest an cuprinde 21 de lungmetrage și 16 scrutmetraje, 15 dintre ele fiind la prima întâlnire cu publicul din țara noastră, iar șapte în premieră mondială! Mai mult, bijuterii cinematografice vechi, restaurate, vor fi readuse pe marele ecran în proiecții speciale.

TIFF 2020, o ediție cu totul specială

Regizorul Tudor Giurgiu, fondator și președinte al festivalului a vorbit la „Eroul Zilei” despre ediția din acest an: „TIFF va fi în aer liber, e o ediție inedită și pentru noi. A trebuit să găsim spații ca să repsectăm regulile, suntem peste tot în Cluj, am folosit orice spațiu, pajiște. Am rugat publicul să vină pregătit conform procedurilor pe care deja le știm cu toții: măști, temperatură luată la intrare”.

130 de filme vor fi proiectate în 10 locații din Cluj

„Sunt multe filme care nu trebuie pierdute. Filmele românești, documentare fenomenale, va fi foarte greu de ales mai ales că proiecțiile încep seara de la 21:30, vor fi foarte multe proiecții în paralel în cele peste 10 locuri în care se văd filme în Cluj. Vom avea și invitați străini, au venit au reușit să spargă aceste restricții internaționale”, a mai spus președintele festivalului la Antena 3.

Ediția din acest an va putea fi urmărită și online: „Pentru cei care nu pot să vină la Cluj, deși le recomandăm tururor un city-break, puteți să intrați pe platforma online, veți putea vedea aproximativ 20 de filme din selecția festivalului, vă veți putea conecta cumva la atmosfera de TIFF. Filmele vor fi disponibile până la 15 august, se plătește un bilet de intrare virual, care va fi disponibil 48 de ore”.

Ediție cu totul specială a TIFF 2020