ADMITERE FACULTATE 2018. 8.000 de locuri bugetate la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

ADMITERE FACULTATE 2018. Peste 8.000 de locuri bugetate, la nivel de licenţă şi masterat, vor fi scoate la concurs de Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, pentru anul universitar 2018 - 2019, cu 271 mai puţine faţă de anul trecut.



ADMITERE FACULTATE 2018. Prorectorul UBB responsabil de curriculum, Anna Soos, a explicat, marţi, într-o conferinţă de presă, că speră ca, până la începerea anului universitar, situaţia să se modifice, în sensul dimunării numărului de locuri care au fost "tăiate" de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Potrivit prorectorului, segmentele cel mai puternic afectate de această micşorare sunt cele de master şi doctorat.



ADMITERE FACULTATE 2018. "Am constatat cu durere că numărul de locuri primit de la Ministerul Educaţiei Naţionale este mai mic cu 29 la licenţă, 200 la masterat şi 42 la doctorat. Aceste reduceri ne afectează mai ales la nivel de masterat şi doctorat, domenii de cercetare şi studii avansate. Am încercat să luăm locuri proporţional de la fiecare specializare, astfel încât să nu fie o anumită specializare deosebit de afectată. La domeniile prioritare, cum sunt informatică sau ştiinţa mediului, am tăiat mai puţin. Noi am făcut nenumărate demersuri la Ministerul Educaţiei să avem măcar locurile de anul trecut, dar acestea nu au avut succes, am făcut grevă japoneză şi am cerut demisia ministrului. Sperăm să se modifice numărul locurilor până la începutul anului universitar", a spus Soos.



ADMITERE FACULTATE 2018. La rândul său, prorectorul responsabil cu finanţarea, Dan Lazăr, a subliniat că semnalul dat universităţilor de tradiţie prin aceste micşorări ale numărului de locuri este unul prost.



ADMITERE FACULTATE 2018. "Locurile pe care le-am pierdut la admiterea din toamnă ne-au afectat din punct de vedere al grupului ţintă format din studenţi. Din cauza scăderii locurilor scade şi potenţialul grup ţintă pe care UBB l-ar fi avut dacă ar fi depus anumite proiecte, fie pe burse doctorale sau studenţi antreprenori, fie pe practica studenţilor", a spus Lazăr.



ADMITERE FACULTATE 2018. Universitatea Babeş-Bolyai va scoate la concurs, pentru anul universitar 2018-2019, un număr de 4.958 de locuri bugetate destinate absolvenţilor de liceu, peste 9.300 de locuri în regim cu taxă şi 2.700 de locuri pentru învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, pentru studii universitare de nivel licenţă. Din aceste locuri bugetate, 60 sunt locuri speciale alocate pentru candidaţii de etnie rromă, 161 sunt destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural, iar alte 168 de locuri au fost alocate etnicilor români din afara graniţelor ţării.



ADMITERE FACULTATE 2018. La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2018-2019, un număr 3.382 de locuri la buget şi 6.218 de locuri la taxă. Un număr de 268 dintre locurile bugetate sunt alocate domeniilor prioritare, alte 18 locuri sunt destinate studenţilor rromi, iar 82 sunt destinate etnicilor români din afara graniţelor ţării.



ADMITERE FACULTATE 2018. Candidaţii vor putea alege între cele 244 de programe de licenţă (învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă), respectiv cele 222 de programe de master (învăţământ cu frecvenţă sau frecvenţă redusă).



ADMITERE FACULTATE 2018. Admiterea în anul universitar 2018-2019 vine cu noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite, UBB propunând două specializări noi la nivel licenţă, la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului - Specializarea Management şi audit de mediu (limba română), respectiv la Facultatea de Istorie şi Filosofie - Specializarea Studii de securitate (învăţământ la distanţă).



ADMITERE FACULTATE 2018. De asemenea, UBB propune 4 specializări noi de master: Management curricular (limba română), oferit de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (limbile germană şi engleză), în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, Muzică bisericească ecumenică (limba maghiară), propus de Facultatea de Teologie Reformată, respectiv Arte digitale interactive (limba română), oferit de Facultatea de Teatru şi Televiziune.



ADMITERE FACULTATE 2018. Perioada de admitere pentru noul an universitar este între 11 şi 29 iulie 2018.