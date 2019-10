ANTENA3.RO LIVE. Care sunt semnele că am avea nevoie de psiholog, joi, la ora 15:00

Traim inca in tara sau mai degraba in societatea care nu a depasit rusinea de a merge la psiholog. Stim ca ceva nu e in regula, dar nu ni se pare important. Usor usor lucrurile se misca, dar adesea e chiar prea usor.

Online-ul a inceput insa sa ofere alternative, echipe specializate de terapeuti care pot fi gasiti si in momentele de criza, in care ai senzatia ca nu mai ai nicio solutie si pentru terapie obisnuita.

Atacuri de panica, stres, insomnii, cum sa le faci fata, ce se ascunde in spatele lor, dar si despre de ce ar trebui sa mergem la terapie, ce ne tine sa n-o facem, care sunt semnele ca ar trebui sa mergem. Aflati joi, de la ora 15.00, de la Mihai Bran, unul dintre fondatorii Atlas - atlashelp.net, un fel de spital online pentru ceea ce ar trebui sa fie igiena noastra psihica.

Antena 3 a lansat joia, de la ora 15.00, un nou proiect, „antena3.ro LIVE, cu Maria Coman”, un format săptămânal de interviuri exclusiv online, care va aborda temele momentului şi le va analiza împreună cu cei în măsură să ofere răspunsuri.

Înregistrările dezbaterilor pot fi găsite și pe canalul de Youtube antena3ro.