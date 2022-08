Anul şcolar 2022-2023 | Cât costă rechizitele de bază pentru un elev

Din cauza scumpirilor, părinții vor trebui sa scoată mai mulți bani anul acesta ca să trimită copiii la școală. Coșul depășește 500 de lei/copil dacă are nevoie și de rechizite, cărți, măcar o pereche de haine și încălțări.

Statul însă nu se obosește să investească prea mult în educația copiilor. Sindicatele profesorilor cer de ani de zile 6% din PIB pentru educație, dar întotdeauna au fost alte priorități, așa că bugetul pentru învățământ este de 2.55 din PIB.

Cu alte cuvinte, dacă părinții au cheltuieli de 500 de lei doar pentru începutul anului școlar, statul nu ajunge la această sumă nici măcar pentru un an întreg. Costul/elev este de 485 de lei/an, mai puțin de 100 de euro. Pentru tot anul! Totuși, trebuie menționat că suma alocată a crescut cu 35 de lei față de anul trecut, când costul per elev era 450 de lei. Atenție, acești bani se referă la educația propriu zisă a elevului și nu includ salariile profesorilor.

România este la coada clasamentului în UE când vine vorba de finanțarea învățământului. Doar Irlanda stă mai prost decât noi. Și asta deoarece țara noastră are un buget pentru educație sub media europeana, care este peste 4% din Produsul Intern Brut. Noi avem 2,55 anul acesta. În ciuda faptului că sindicatele se lupta de ani de zile să obțină un buget de 6% din PIB pentru Educație, această țintă nu a fost atinsă niciodată, chiar daca de 11 ani acest procent este stabilit prin lege. Articolul 8 din Legea Educației Naționale prevede din anul 2011 obligația acordării unui procent de 6% din PIB pentru Educație, dar în fiecare an, acest articol a fost suspendat de la aplicare prin ordonanță de urgență.

Ne mai putem pune speranțele în banii europeni care vor fi alocați pentru educație prin Planul Național de Redresare și Reziliență, bani meniți pentru investiții în infrastructură, digitalizare și reducerea abandonului școlar în următorii patru ani.

Sunt 5 țări membre UE care alocă mai mult de 6 procente din PIB educației. Cel mai mult investește în educație Islanda, peste 7% din PIB, urmată de Suedia și Danemarca, potrivit Eurostat. Apoi urmează Belgia, cu 6,2% din PIB și Estonia cu 6% din PIB.