Anunț important pentru profesori! Cum le va plăti guvernul restanțele salariale din perioada 2017-2021

Profesorii își vor primi banii eșalonat, în rate anuale, pe o perioadă de 5 ani: 5% în primul an, 10% în al doilea an, câte 25% în al treilea și în al patrulea an și restul de 35% în ultimul an.

În ordonanța de urgență se precizează că „la acest moment se află în pe rolul instanțelor judecătorești în diferite faze procesuale un număr însemnat de dosare având ca obiect drepturi salariale, a căror soluționare este în mare parte în favoarea reclamanților, generând implicit costuri suplimentare cu impact nedeterminat asupra bugetului general consolidat.”

Personalul didactic care şi-a schimbat locul de muncă în perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021 sau care a prestat activitate, în acelaşi timp sau succesiv, la mai mulţi angajatori, calculul şi plata diferenţelor de drepturi salarialese realizează de fiecare angajator care a avut obligația de a plăti salariul în această perioadă, proporţional cu perioada efectiv lucrată la fiecare dintre aceştia.

Ordonanța de urgență trebuie să fie pusă în aplicare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.