Avantajele catalogului electronic, folosit în peste 1.100 de școli: "Ai pus absența, s-a trimis mesajul: copilul nu este la oră”

În 1.156 de școli din toată țara catalogul fizic nu va mai fi folosit, profesorii notându-i pe elevi direct în aplicația digitală. Avantajele sunt multiple, spun și profesorii, și părinții.

Cele mai multe dintre şcolile cuprinse în proiectul pilor al Ministerului Educaţiei au folosit cel puțin un an catalogul în format electronic, însă l-au completat și pe cel fizic, lucru care nu se mai întâmplă din această toamnă.

Conform listei publicate de Ministerul Educației, 111 școli care vor pilota catalogul electronic sunt în București. Dintre acestea, cele mai puține sunt în sectorul 5. De precizat este că nu există un catalog electronic pus la dispoziție de către Ministerul Educației. Toate aceste școli apelează la aplicații/programe private.

Potrivit ordinului de ministru care aprobă lista acestor școli, "unitățile de învățământ de stat menționate în Anexa 1 asigură din bugetul propriu sau din fonduri proprii, după caz, achiziționarea programelor/serviciilor de catalog electronic, fiind interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau reprezentanții legali ai acestora”, notează edupredu.ro.

"Ai pus absența, s-a trimis mesajul: copilul nu este la oră”

La Școala „Gheorghe Magheru”, din Caracal, județul Olt, elevii sunt notați în catalogul electronic începând cu anul școlar 2021-2022. Părinții au fost încântați că primesc mesaj instant atunci când copilul lor a luat o notă, a primit absență etc. Catalogul permite și transmiterea de mesaje către părinți, iar acest lucru îl poate face fiecare profesor în parte, dar și dirigintele.

"Primesc în timp real pe e-mail sau prin mesaj, cum doresc dumnealor, notele și au acces tot timpul să le vizualizeze. Ai pus absența, s-a trimis mesajul: copilul nu este la oră.

La orice ședință cu părinții tu poți să generezi un grafic care să spună evoluția sau involuția copilului, pe fiecare disciplină în parte, ori pe toate disciplinele. Din punct de vedere al disciplinei, la fel se poate. În această aplicație avem și o bibliotecă virtuală de peste 6.000 de volume”, a explicat directorul școlii din Caracal, prof. Iulian Ninel Nicolae, citat de Adevărul.ro.

Lista școlilor care pilotează catalogul electronic în anul școlar 2023-2024

"Am fost prima școală din oraș care am accesat acest catalog electronic, feedback-ul a fost foarte-foarte bun, dar știți că niciodată când mergi pe două fronturi nu reușești să le faci pe amblele foarte-foarte bine și atunci am decis să rămânem cu cel electronic”, a adăugat Nicolae, potrivit sursei citate.

Numărul de școli care au renunțat la catalogul transmis în fiecare pauză de la un profesor la altul rămâne încă redus, fiind mai puțin de 10% din total. Directorii care au experimentat în școala lor catalogul electronic sunt însă categorici: "Are doar avantaje”.