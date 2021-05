Elevii se întorc în școli nedotate. Cîmpeanu, după o vizită în județul Ilfov: „Sunt probleme de infrastructură cronice”

„Sunt probleme de infrastructură cronice. Eu în această dimineață am fost în foarte multe școli din județul Ilfov: nu am reușit să găsesc în niciuna dintre aceste școli un laborator de chimie, sau unul de biologie, sau unul de fizică funcțional. În niciuna. Deși am început cu Ciorogârla, Vidra, Sintești, Domnești, Bragadiru, Clinceni. Probleme de infrastructura am văzut în foarte multe situații: există un program al Ministerului Educației de consolidare a clădirilor școlare și de extindere a acestora. Motivul pentru care nu am găsit nici un laborator funcțional este acela al suprapopulării anumitor zone”, a declarat joi, 14 mai, Sorin Cîmpeanu, care a anunțat că a făcut o serie de vizite în mai multe școli din județul Ilfov.

Întrebat de ce nu există aceste laboratoare, Cîmpeanu a explicat că trebuie clarificată chestiunea „managementului de sistem”.

„Știiți foarte bine că există o problemă de Management de sistem care din păcate nu este clarificată la nivelul dorit. Va trebui să o clarificăm. Este vorba despre relația dintre Ministerul Educației, inspectoratele școlare, autoritățile locale și școli. Școlile au un anumit regim, descentralizat. Ministerul Educației are posibilități limitate, doar în anumite programe dedicate, de intervenție pe infrastructură. Nu vreau să găsesc o scuză pentru cineva.”, a declarat ministrul Educației.

Cîmpeanu: 10.000 de laboratoare dotate prin PNRR

Acesta susține că prin PNRR ministerul are ca obiectiv dotarea a 10.000 de laboratoare:

„În PNRR, componenta destinată educației depășește 12,7% la momentul actual, așa cum am prezentat și ministrul investițiilor și proiectelor europene. Din această finanțare, o componentă foarte importantă este destinată infrastructurii și dotării laboratoarelor. Este vorba despre peste 10.000 de laboratoare. Această componentă va exista, dar va trebui să identificăm și soluții pentru a funcționa aceste laboratoare. Problema aceasta a spațiilor de învățământ a început odată cu introducerea clasei pregătitoare, moment în care multe laboratoare au fost transformate în săli normale de clasă”.

