Colegiul Național ”Ion Neculce” aniversează 100 de ani de la înființare

La 100 de ani de la înființare, Colegiul Național ”Ion Neculce” marchează o premieră națională pentru învățământul preuniversitar, punând față în față elevii și profesorii cu absolvenții de renume ai liceului. Printre aceştia se numără şi colega noastră, Sabrina Preda.

Sub motto-ul ”Şi Eu Sunt Neculce”, instituția organizează o serie de evenimente de tipul întâlneşte şi cunoaşte. Scopul acestor întruniri este de a sprijini dezvoltarea personală și profesională a elevilor.

Sabrina Preda, realizatoare News Hour with CNN, absolventă a promoţiei 2012, le-a împărtășit elevilor experiența sa în media și comunicare, dar şi cum au fost anii petrecuţi în liceu.

”Astăzi a fost o zi tare, tare emoționantă, pentru că am văzut atâția profesori, în primul rând, și e incredibil faptul că am avut ocazia să vorbesc tinerilor, elevilor și aș vrea atât de mult să înțeleagă că ăștia sunt cei mai frumoși ani, iar acest liceu este unul incredibil, pe care îi iubesc foarte mult”, a spus Sabrina Preda, realizator News Hour with CNN.

”Sabrina a fost eleva mea în clasele V-XII. Era prima, a 2-a, iar prima, iar a 2-a. Tot timpul a vrut să fie prima, era foarte ambițioasă. Dacă nu lua cumva 10, începea să îi curgă lacrima în colțul ochiului”, a spus Irina Lazăr, profesoară de biologie.

La eveniment a participat şi Mihai Marcu, CEO MedLife, absolvent al Colegiului în 1989.

”Sunt foarte mulți oameni extraordinari care au terminat liceul ăsta și cred că e important pentru cei tineri, pentru cei care acum sunt elevi și pentru cei care vor fi în anii ce urmează să știe acest lucru. Cred că e un event important pentru a da suflu, pentru a da exemple, dar și a le da speranță, a le da o privire interesantă”, a spus Mihai Marcu, CEO Medlife.

Prin intermediul acestor dialoguri, liceeni vor putea să-și lărgească orizontul de cunoaștere, să-și clarifice interesele și să-și stabilească obiective realiste pentru viitor.

”Am dorit să marcăm acest eveniment mai deosebit, mai altfel și ne-am gândit că ar fi extraordinar pentru elevi dacă am aduce împreună oamenii de succes pe care i-am format, alături de tinerii pe care ne străduim să-i formăm în Neculce”, a declarat Drăguleț Andreea director Colegiul Național ”Ion Neculce”.

Cu peste 1.000 de elevi și peste 100 de cadre didactice, Colegiul Național "Ion Neculce" reprezintă un hub important pentru educația și formarea tinerilor din comunitatea noastră.

În fiecare an, aproximativ 250 de elevi își încheie ciclul liceal, pregătiți să-și înceapă propriile lor căi către succes și realizare personală.