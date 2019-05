Ecaterina Andronescu, declarații în cazul elevei din Ploiești care ar fi încercat să își omoare prietena

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, vineri, la Suceava, că ''probabil ar fi trebuit'' să se dea un ordin de restricţie provizoriu în cazul elevei din Ploieşti care ar fi încercat să-şi omoare prietena.



''Ordin de restricţie nu-l poate da ministrul Educaţiei sau instituţiile care se află în coordonare. Dacă s-ar fi gândit (n.r.- instituţiile abilitate), probabil că ar fi trebuit să-l dea fără să-i ceară. Ceea ce pot să vă spun este că inspectorul general (n.r.- de la IŞJ Prahova) a făcut un document scris, o petiţie la Poliţie şi că în acea petiţie a scris că este îngrijorat de ceea ce se poate întâmpla în şcoală. Poliţia i-a răspuns că nu trebuie să fie îngrijorat'', a spus Andronescu.



Ministru Educaţiei a precizat că inspectorul şcolar general de la Prahova cunoştea situaţia şi a luat măsura trimiterii uni consilier şcolar la unitatea de învăţământ respectivă.



''Azi dimineaţă am vorbit cu domnul profesor Angelescu, inspector general din Prahova, şi care ştia situaţia. E în legătură permanentă cu şcoala. A trimis acolo un profesor, un consilier şcolar care ţine sub supraveghere situaţia aceasta şi astăzi a intervenit din nou la instituţiile abilitate ale statului, pentru a asigura protecţia celeilalte fete şi, sigur, celorlalţi copii dacă ar exista o asemenea manifestare. Am înţeles de la domnul inspector general că cele două aparţin unor culte religioase diferite. Nu vreau să comentez, pentru că nu sunt foarte clare lucrurile şi nu vreau să comentez mai mult decât atât. (...) Cert este că ne preocupă extrem de mult această situaţie şi sperăm să nu mai se reediteze vreun asemenea eveniment ca cel povestit de fetiţa respectivă pe un post de televiziune'', a spus Andronescu.



Potrivit ministrului Educaţiei, eleva care şi-a agresat prietena ar fi trebuit ''să intre într-un proces de consiliere psihologică mai sever'', dar legislaţia ''a permis'' anchetatorilor să ia altă decizie.



''Dacă mă întrebaţi pe mine, dar vedeţi că noi toţi suntem supuşi legislaţiei în vigoare. Legislaţia pe acest domeniu o aplică instituţiile abilitate, nu Ministerul Educaţiei. Eu cred că această fată ar fi trebuit să intre într-un proces de consiliere psihologică, mult mai sever decât poate să o facă consilierul respectiv (n.r.- consilierul şcolar). Dacă aşa au hotărât organele de anchetă, îmi e greu să decid eu în locul lor. (...) Legislaţia le-a permis anchetatorilor să ia această decizie. Vedeţi dumneavoastră, noi nu avem toate informaţiile necesare'', a spus Andronescu.