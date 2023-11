Zeci de elevi la Festivalul de Muzică Folk "Toamna Baladelor"

Elevii talentaţi din gimnaziile şi liceele din România au participat in acest weekend la Festivalul de muzică folk "Toamna Baladelor". Concursul oferă tinerilor pasionaţi de folk ocazia să-şi demonstreze măiestria în faţa unui juriu de specialitate.

Organizat de Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, evenimentul este susţinut de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în calitate de partener educaţional.

Aflat la cea de-a 21 a editie Festivalul de muzică folk "Toamna Baladelor" a adunat anul acesta peste 80 de tineri talentaţi. Printre ei şi Alina, o tânără de 17 ani, care a descoperit pasiunea pentru muzică încă de mic copil.

Cel mai bun solist a fost premiat cu o chitară, iar cel mai bun grup a primit seturi de accesorii pentru acest instrument.

"Se vede foarte bine că, de la an la an, reprezentanţiile sunt mai bune. Iubirea pentru muzica folk se vede pe scenă. Fundaţia Dan Voiculescu, fiind partener educaţional la acest concurs, oferă un plus de bucurie prin premii la secţiune Creaţie pentru cea mai bună creaţie, la individual şi grup. Cu această ocazie, oferă şi o chitară cu accesorii şi, bineînţeles, cărţi", a declarat Angela Florea, profesor de muzică - Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

