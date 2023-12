Exemple de teste PISA din anii trecuţi. Vezi cum arată testele ale căror rezultate spun că 44% dintre elevii români sunt analfabeţi funcţionali

În 2018, rezultatele testelor PISA au arătat că 44% dintre elevii români sunt analfabeţi funcţionali, clasând astfel România în coada țărilor membre UE în cadrul acestei testări.

Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (Programme for International Student Assessment, PISA) este o inițiativă a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) care are ca scop evaluarea competențelor elevilor la nivel mondial. PISA a fost lansat în 1997 și are loc la fiecare trei ani.

Rezultatele PISA arată performanța sistemului de învățământ. PISA se concentrează pe evaluarea abilităților și cunoștințelor pe care elevii le dobândesc în timpul școlarizării lor, cu accent pe citire, matematică și științe.

Testarea internaţională oferă o perspectivă asupra performanțelor școlare într-o varietate de țări și economii, permițând compararea rezultatelor și identificarea tendințelor la nivel global.

Cum arată testele PISA ale căror rezultate spun că 44% dintre elevii români sunt analfabeţi funcţionali

Rezultate PISA 2018. România obține cel mai slab punctaj din ultimii 9 ani

La ultima testare PISA, în 2018, România obținea cel mai slab punctaj din ultimii 9 ani, cea mai mare cădere fiind la Matematică.

Scorul obținut la testarea PISA a fost în scădere față de ultimele două testări la care România a participat (2012 și 2015) la toate cele trei domenii testate: citire, matematică și științe, potrivit rezultatelor PISA 2018 publicate de către directoratul pentru Educație al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Rezultatele PISA 2018 la Citire/Lectură arată că România a obținut un scor de 428 de puncte, în scădere cu 6 puncte față de testarea PISA 2015, cu 10 puncte mai puțin decât la PISA 2012 și un punctaj cu 4 puncte peste cel de la PISA 2009.

Rezultatele PISA 2018 la Matematică înregistrează cea mai mare scădere față de testarea anterioară din istoria acestor teste. Este vorba despre 14 puncte pierdute de România față de PISA 2015 și 15 puncte față de PISA 2012.

Rezultatele PISA 2018 pentru Științe sunt și ele mai slabe, diferența față de cele de la PISA 2015 fiind de 9 puncte, iar față de 2012 – 12 puncte.