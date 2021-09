"Festivalier", ce înseamnă cuvântul și cum a apărut. Pe cuvânt, cu Ana Iorga

Toţi festivalierii vor trebui să prezinte în momentul ridicării brăţării de festival cartea de identitate.", citim pe mediafax.ro. A aparut un nou cuvânt. Festivalier. Participantul la festival, împatimitul de concerte, cam asta pare să fie. Sunt curioasă ce părere aveţi despre acest cuvânt. Nu e cu acest sens în dicţionare, dar e foarte frecvent în presă.

"În fiecare seară, festivalierii s-au bucurat de show-uri speciale de drone.", cititm pe adevarul.ro. Festivalierii sunt aşadar cei care merg la festival.

"Preţuri reduse pentru festivalieri la testele COVID". "Preţuri speciale la biletele de avion pentru festivalieri".

"Festivalierii care nu poarta mască la Untold vor fi daţi afară de organizatori". Exemplele sunt nenumărate.

Daca ne uităm in DEX, vedem că acest cuvant se foloseşte doar ca adjectiv şi înseamnă "de festival", referitor la festival.

Este sensul pe care-l menţionează şi alte dicţionare de neologisme. Nu are şi sensul acesta de participant la festival. DEX ne spune că vine din franceză. E interesant că în franceză are acest sens. Daca ne uitam in Tresor, găsim festivalier - persoana care participă la un festival.

Oare dacă mergi la Festivalul George Enescu eşti tot festivalier? Se va impune cuvântul? Va intra cu acest sens în dicţionare? Nu ştim, dar e interesant de văzut. Sunt curioasă dacă vă place festivalier cu sensul de participant la festival. Până una alta, e în toată presa şi probabil în jargonul tinerilor care merg la festival.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal