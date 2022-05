Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României devine membru al rețelei europene European Talent Support Network – ETSN

"European Talent Support Network este o rețea formată din instituții care se ocupă cu sprijinirea talentelor. Scopul rețelei este de a asigura fluxul de informații și de a face schimb de bune practici între membri. De asemenea, oferă sprijin tinerilor supradotați, stimulează activitatea de cercetare în domeniul abilităților înalte și creează o comunitate care se concentrează pe diferitele nevoi ale persoanelor cu capacități ridicate", a declarat Laura Stancu, Manager de Proiect, FDVDR.

Recunoașterea oficială a venit la jumătatea lunii aprilie, din partea organizației care se dezvoltă sub îndrumarea European Council for High Ability - ECHA, cel mai înalt for consultativ de pe lângă Consiliul Europei, în domeniul educației copiilor cu abilități înalte, FDVDR fiind membru ECHA, de peste 10 ani.

Următorul pas pentru Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este obținerea statutului de Centru de Talent.

"În urma analizei activității noastre și desemnării FDVDR ca Punct de Talent, Directorul Centrului de Talent din Budapesta și Secretarul General al ETSN, Fuszek Csilla, ne-a invitat să devenim primul Centru de Talent din România. În perioada următoare FDVDR va face toate demersurile necesare, pentru ca FDVDR să devină primul Centru de Talent din România", a explicat Laura Stancu, Manager de Proiect FDVDR.

Rețeaua ETSN cuprinde 25 de Centre de Talent din Austria (2), Belgia (2), Republica Cehă, Danemarca, Grecia, Țările de Jos, Irlanda, Lituania, Ungaria, Germania (2), Italia, Elveția, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Peru, Arabia Saudită, Portugalia, Croația, Emiratele Arabe Unite și India și aproape 400 de Puncte de Talent din 44 de țări din întreaga lume.