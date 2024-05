Gala Micilor Olimpici susţine şi premiază primele eforturi academice

Festivitate plină de emoţii şi bucurie pentru cei mai isteţi şi talentaţi preşcolari! La Gala Micilor Olimpici, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, sute de copiii au fost premiaţi pentru performanţele deosebite la Palatul Național al Copiilor din Capitală.

Peste 20.000 de copii, care pictează, dansează, cântă, citesc mii de poveşti sau fac socoteli complicate, au participat anul acesta în programul educațional Olimpiadele Preşcolarilor.

Damian are doar 6 ani şi este multitalentat. Face construcţii impresionante din cuburi, pictează şi este deja pasionat de matematică şi astronomie. În plus, are o mare dorinţă.

"De ceva timp, am început să descoperim pasiunea lui faţă de numere foarte mari, de ordinul sutelor, miilor, milioanelor. Face calcule în minte foarte avansate. Noi, ca părinţi, ştim că este un copil deosebit. Ne bucurăm să vedem că şi alte persoane au descoperit acest lucru", a declarat Ioana Badi, mama lui Damian.

Participanţii la Gala Micilor Olimpici, organizată de Fundaţia Dan Voiulescu pentru Dezvoltarea României, au fost întâmpinaţi de personajele Disney şi au fost invitaţi la un spectacol susținut de celebrele Mascote Zurli.

Gala Micilor Olimpici își propune, an de an, să recunoască, să susţină și să premieze primele eforturi academice ale învăţăceilor. Anul acesta, la programul Olimpiadele Preșcolarilor au participat peste 20.000 de copii - un număr record.