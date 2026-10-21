Jumătate dintre liceeni își fac temele cu AI și nu au o problemă cu asta. O treime nici măcar nu verifică rezultatul (Studiu)

Jumătate dintre liceeni își fac temele cu AI și nu au o problemă cu asta (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Jumătate dintre elevii de liceu care au participat la un studiu realizat de Edge Institute au recunoscut că își fac temele cu inteligența artificială, iar o treime spun că folosesc răspunsurile primite de la AI ca atare, fără să le mai revizuiască.

Potrivit studiului analizat de Edupedu.ro, aproape toți (98%) liceenii care au participat la studiu spun că folosesc AI în diverse scopuri, în timp ce 84% îl folosesc pentru școală cel puțin o dată pe săptămână.

Studiul „Inteligența artificială în învățământul preuniversitar - De la restricționarea utilizării la construirea competenței” a fost realizat în luna septembrie 2026, pe un eșantion de 3.033 de respondenți, pe baza unui chestionar online distribuit în rândul liceenilor din România.

Potrivit cercetării, AI a intrat în educație nu prin instituții, norme sau politici, ci „de jos în sus, prin utilizare cvasi-universală” în rândul elevilor, foarte rar direcționată de profesori sau specialiști, în condițiile existenței unui „vid normativ” care persistă în acest domeniu.

45% dintre liceeni participanți la studiu spun că folosesc AI pentru școală sau studii de câteva ori pe săptămână, 25% - zilnic sau aproape zilnic, iar 15%, o dată pe săptămână.

Teme rezolvate cu AI de jumătate dintre liceeni

Trei sferturi dintre participanții la studiu spun că folosesc AI pentru a căuta informații sau idei. Însă jumătate recunosc că folosesc inteligența artificială ca să își facă temele.

Aproape o treime (30%) dintre respondenți spun că folosesc AI des sau foarte des și „folosesc răspunsul primit aproape ca atare”.

Jumătate (53%) spun că folosesc des sau foarte des AI ca „să înțeleg mai bine materia și să învăț pe cont propriu”.

40% dintre liceenii care au participat la studiu au spus că li se pare „total acceptabil” sau „mai degrabă acceptabil” să folosească AI „să-mi scrie un eseu sau referat pe care îl predau ca fiind al meu”. Iar mai bine de două treimi (69%) spun că li se pare „total” sau „mai degrabă acceptabil” să folosească AI „să-mi rezolve probleme la o anumită materie”.

Peste o treime (35%) consideră „total” sau „mai degrabă acceptabil” să folosească AI „să-mi facă un proiect întreg în locul meu”.

Deși cei mai mulți liceeni declară că printre colegii lor folosirea AI este o chestiune normală, discutată deschis, aproape jumătate 46% apreciază că „mulți colegi ascund faptul că au folosit AI”, iar 43% cred că „cine folosește prea mult AI este privit ca și cum ar trișa”.

Gradul de utilizare a AI în timpul liber, declarat de participanții la studiu, este ceva mai redus decât cel al elevilor care spun că folosesc AI pentru școală.

Liceeni spun că folosesc AI în general pentru a căuta informații, explicații sau de a crea conținut, dar un sfert dintre ei (23%) spun că apelează la AI „să vorbesc despre emoțiile sau problemele mele personale”.