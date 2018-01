Liviu Pop vrea să schimbe Legea Educației. Noutăți în ce privește bacalaureatul

Foto: Agerpres

Ministrul Liviu Pop a declarat vineri că intenţionează să modifice Legea Educaţiei Naţionale astfel încât să permită românilor din diaspora să susţină "un bacalaureat al românilor de pretutindeni", urmând să facă o propunere în acest sens în interiorul coaliţiei de guvernare.



Ministrul Educaţiei a spus vineri, la Bistriţa, că intenţia sa vine ca urmare a vizitei efectuate, joi, în Ucraina, unde a participat la inaugurarea unei şcoli româneşti din regiunea Cernăuţi.



"Cred că ar trebui să ne aplecăm mai mult şi o să fac propunerea aceasta către coaliţia de guvernare PSD-ALDE, pentru că sunt membru al coaliţiei de guvernare, să venim cu o propunere de completare a legii Educaţiei Naţionale, în sensul în care cred că pentru aceşti etnici români trebuie să găsim o variantă de bacalaureat a românilor de pretutindeni. Pentru că, nu vă ascund, sentimentul meu este acela că se încearcă în Ucraina limitarea accesului la învăţământul universitar în limba română şi nu cred că putem, ca ţară, să ne permitem să avem români, indiferent unde sunt aceştia în lume, şi să nu aibă dreptul să studieze în limba română. Şi nu discutăm de români care au plecat în Ucraina, vorbim de români care s-au născut şi sunt acolo de 2.000 de ani", a spus Pop.



Ministrul Educaţiei a precizat că va discuta propunerea sa mai întâi în PSD, apoi în cadrul coaliţiei de guvernare şi susţine că, în anul în care celebrăm 100 de ani de la Marea Unire, "românii de pretutindeni merită acest lucru".



"Cred că în anul Centenarului, românii de pretutindeni merită acest lucru, plecând de la ceea ce simt eu. Am fost a doua oară în Ucraina, am discutat a doua oară cu ministrul Educaţiei de acolo, am văzut intenţiile acestora şi cred că, la 100 de ani de la Unire, trebuie să facem acest pas", este de părere Pop.



În ceea ce priveşte negocierile cu Ucraina în vederea încheierii unui protocol privind aplicarea noii legi a Educaţiei din ţara vecină, care să garanteze dreptul membrilor comunităţii româneşti din această ţară de a învăţa în limba maternă, ministrul Liviu Pop a spus că este aşteptat un răspuns în acest sens în următoarele două săptămâni şi că actul ar trebui semnat până în luna martie.