Marius Nistor, apel la colegi pentru un nou mandat cu condiţii clare pentru negocieri cu Guvernul: "Nu pot sa aleg din sute de variante care este cea corectă"

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, le-a cerut colegilor un nou mandat cu condiţii clare pentru a negocia cu Guvernul. Acesta a subliniat că fiecare discuție purtată cu executivul a bifat cerințele dascălilor, dar situaţia nu este favorabilă.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Pot să vă transmit foarte clar că în cursul zilei de astăzi am avut o primă ședință cu liderii noștri din țară. Li s-a înaintat oferta Guvernului și răspunsul a fost de a respinge această ofertă. Pe cale de consecință, am anunțat la Guvern astăzi că oferta, respectiv acel proiect de ordonanță de urgență, nu este acceptat în momentul de față, iar eu urmează să cer din partea colegilor noștri, din partea colegilor mei, un nou mandat de negociere.

Vreau să mi se stabilească foarte clar o limită minimă, pentru că în ultima vreme mă duc cu un mandat, negociez ceva. A doua zi se schimbă mandatul și tot așa.

Vreau să cunosc și eu care este acel minim, pentru că de ceva vreme încoace ni se spune că, trebuie să cerem triplarea, dar nu trebuie negociat sub 50%, dacă nu vrem vouchere și pe urmă revenim și vrem vouchere.

În acest moment le cer colegilor mei să stabilească exact minimul care poate fi negociat, altfel, discuțiile de la Guvern nu își iau rostul.

"Nu pot sa aleg din sute de variante care este cea corectă"

Cer clar să mi se dea un mandat, un minim care poate fi acceptat, pentru că nu pot să aleg din sute de variante care este varianta corectă. Am avut un mandat pentru acea creștere de 25% a veniturilor. Am ajuns pe oferta guvernului aproape de acea creștere a veniturilor. Ni s-a cerut clar să nu fie niciun caz primă, să nu fie sub nicio formă vouchere și să fie creștere salarială. Este creștere salarială. Vreau să spunem lucrurile exact așa cum stau în momentul de față. Ni s-a cerut să prindem într-un act normativ, într-o ordonanță de urgență, că salariu deputatului cu studii superioare este echivalent-ul salariului mediu brut pe economie.

S-a prins în textul acestei ordonanțe așa ceva în momentul de față existând această reacție de respingere a formei actuale a proiectului de ordonanță de urgență, vă dați seama, eu trebuie să țin cont de mesajul colegilor", a spus Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, la Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN.