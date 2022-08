Cu media 9,45, Isabel nu a prins loc la niciun liceu: "Am făcut marea greşeală"

Este şi cazul Isabelei care, cu media 9,45 la admitere nu a reuşit să intre la niciun liceu. Ea spera că va prinde un loc la filologie, la Colegiul Caragiale, potrivit observatornews.ro.

"Speram să intru ca ceilalţi colegi, dar am rămas pe dinafară", spune adolescenta care nu este singura în această situaţie.

"Ne-am dus la media respectivă pe care am avut-o şi sub media ei, 5 licee am trecut. Am făcut marea greșeală, așa că pentru viitor să fie o lecție pentru părinți!", explică mama Isabelei.

Peste 100 de alţi elevi, cu medii de 8 şi 9, au rămas nerepartizati. Lor li se adaugă 506 elevi cu medii cuprinse între 7 și 8 care nu au prins loc la liceu.

Inspectoratul: "Cei care după prima etapă aveau medii mari și nu au intrat, este pentru că au făcut foarte puține opțiuni"

În plus, şi numărul candidaţilor din alte judeţe a fost mult mai mare decât în alţi ani, respectiv 2900 de elevi.

Reprezentanţii inspectoratului le recomandă elevilor să menţioneze mai multe opţiuni pe lista respectivă, pentru a avea şanse mai mari să ajungă la liceul dorit sau la o unitate care sî îi avantajeze.

De partea cealaltă, reprezentanţii inspectoratului au o explicaţie mai simplă:

De exemplu, la o medie de 9.30 au existat doar 5 opțiuni, și aceste opțiuni au fost nerealiste", susţine Amalia Stoenescu, preşedintele comisiei de înscrieri.