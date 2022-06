Sorin Cîmpeanu: Profesorii care au înregistrat diferenţe de punctaj la grilă nu vor mai corecta

"În judeţul Dâmboviţa, în care am avut evaluare digitală, doar 7 lucrări din aproape 4.000 de lucrări au înregistrat diferenţe mai mari de un punct între evaluatorul 1 şi evaluatorul 2. Fiind corectare digitală, sistemul a remarcat instantaneu diferenţe mai mari de un punct şi le-a redirecţionat către alţi doi evaluatori. Aceste lucruri au putut fi reglate într-o manieră cât se poate de eficientă", a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educaţiei a precizat că un semn de îngrijorare are în privinţa unor profesori care au corectat grile.

"Pe de altă parte, un semn de îngrijorare avem, deoarece am observat situaţii în care la componenta de grilă au fost diferenţe de evaluare, lucru care este inadmisibil. Dacă la altfel de subiecte putem să înţelegem că există diferenţe de notare, la grilă nu ar fi niciun fel de explicaţie. Am reuşit să corectăm aceste lucruri şi, mai mult decât atât, cunoaştem şi profesorii care au înregistrat diferenţe de punctaj la partea de grilă, lucru pe care, repet, îl consider inacceptabil", a declarat Cîmpeanu.

Ministrul a declarat că aceşti profesori nu vor mai avea voie să corecteze la examene. "Nu vor mai corecta şi vom vedea, atunci când vom intra într-o rutină a lucrurilor vom vedea care sunt acele şcoli în care, iată un alt avantaj al corectării digitale, avem corectarea pe itemi cu competenţele corespondente. În momentul în care la un anumit item care corespunde unei anumite competenţe, toţi elevii dintr-o şcoală au înregistrat rezultate slabe, e clar că acolo avem probleme cu procesul de predare şi cu cadrul didactic", a declarat Sorin Cîmpeanu.