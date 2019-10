Pe cuvânt, cu Ana Iorga. Cum a apărut verbul „a focusa"

Sursă: Captură Antena 3

Ana Iorga a vorbit în rubrica ,,Pe cuvânt" despre verbul ,,a se focusa". ,,A se focusa" i-a luat locul lui ,,a se concentra". Verbul a pătruns de câţiva ani din engleză şi nu este atestat în dicţionarele noastre. Se foloseşte însă, pe de-o parte, cu sensuri tehnice, pe de altă parte, în limbajul curent, în formă reflexivă și înseamnă "a se concentra".

Vine din englezescul ,,to focus", care are aceleaşi sensuri tehnice. Dar pe noi ne interesează ,,to focus on", adică a se concentra pe ceva, a acorda o atenţie specială. Este sensul care a dat în română ,,a se focusa pe". O combinaţie destul de nefericită, pentru că practic am luat verbul englezesc, i-am adăugat un sufix românesc şi am creat un nou cuvânt. Aşa au apărut: ,,Ne focusăm pe problemele economice"; ,,Dacă te focusezi pe proiectele tale, vei reuşi"; ,,Azi, la antrenament, ne focusăm pe muşchii abdominali".

Verbul are mare succes, a dezvoltat şi o întreagă familie lexicală: focusat, focusare, focus. Dar rămâne un calc. Adică un cuvânt format prin preluarea unuia străin şi adaptarea lui minimală la română. Unul de care nu aveam nevoie cu adevărat şi care se integrează bizar în unele contexte.

În loc de „a se focusa", putem spune ,,a se concentra", ,,a acorda atenţie", ,,a fi atent la".