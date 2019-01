Pe cuvânt, cu Ana Iorga. Cum folosim corect cuvântul ”prioritate”

Bun găsit! E clar că avem inflație de priorități. Ea, prioritatea, prin natura ei, este un lucru care se întâmplă primul în timp sau este ceva care ocupă primul loc ca importanță, ca valoare.

Asta înseamnă prioritate. Numai că apoi încep problemele. Prioritate are plural, așa că putem avea mai multe priorități. Nu e de neconceput, putem avea o serie de lucruri care au statut de prioritate. Apoi mai apare o problemă.

Prioritatea pare să aibă grade dacă aruncăm o privire asupra formulărilor pe care le tot auzim zi de zi: "prioritatea numărul unu, prioritatea numărul 2". Și, de ceva vreme, "prioritatea zero", o formulă des folosită.

Există așadar o ierarhie a priorităților? O prioritate este mai importantă decât o altă prioritate? Atunci ultima se mai poate numi prioritate dacă nu e prima? Să vedem exemple.

Toți știm ce e aceea o prioritate. Iar dacă nu știm, ne spune DEX: "însușirea de a fi primul în timp. dreptul de a ocupa primul loc ca importanță, ca valoare, ca demnitate. precădere, primordialitate sau întâietate".

Ei, dar putem avea mai multe priorități, una mai prioritară decât alta. Citim pe un site: "Prioritatea numărul unu pe dimensiunea politică este instaurarea stabilităţii. Prioritatea numărul doi - stabilizarea situaţiei economice."

Alt exemplu: "Exportul, prioritatea numărul 1 a României", spunea un fost ministru. Putem avea o ierarhie de priorități? Se poate admite așa ceva. Mai multe lucruri care să fie pe lista de urgențe, dar nu toate urgente în aceeași măsură.

De altfel nu suntem singurii care avem mai multe priorități diferite ca importanță: se folosește în engleză "number one priority sau priority number one". Avem și în franceză "la priorité numéro un". Remarca un blogger că ce e foarte interesant cu prioritățile este că mereu poți merge tot mai sus ca grad de urgență.

Probabil că așa a apărut "prioritatea zero". Adică ce e și mai urgent decât "prioritatea 1"? Prioritatea zero. Și găsim foarte multe exemple în presă. Prioritatea zero e concepută ca fiind cea mai urgentă măsură de luat într-un domeniu sau într-o situație. Vă sună nepotrivit? Și mie. Prioritate zero există și în alte limbi și e posibil ca această gradare în domeniul priorității să fi ajuns în limbajul comun din domenii specializate.

Am remarcat că în general serviciile de urgență, ambulanță și poliție, operează cu grade de prioritate.

De la zero pana la 9 uneori. Adică fiecare caz este o prioritate, dar odată ajunsă acolo, echipa evaluează această prioritate. Un om într-o stare critică nu e totuna cu o persoană ipohondră un pic răcită care a chemat ambulanța.

De aceea prioritățile au diverse coduri. Se prea poate ca de aici să se fi extins ierarhia priorităților și în limbajul comun. Iar prioritatea zero are atât de mult succes tocmai din nevoia de a marca urgența sau importanța în cel mai înalt grad.

Doar că prioritatea înseamnă asta deja, de aici statutul incert al construcției. Deci dacă nu sunteți cu totul pasionați de prioritatea zero, recomand să spunem: Prioritatea este asta sau Cea mai urgentă măsură este asta.