Pe cuvânt, cu Ana Iorga. Este sau nu corect să spunem "Mă bucur tare!"

Ana Iorga a explicat la rubrica ''Pe cuvânt'' dacă este sau nu corect să folosim expresia ''Mă bucur tare!''.

''Mă bucur tare să ne revedem! Sau ar trebui poate sa spun: Mă bucur mult că ne revedem! Ei, e un subiect despre care mi-aţi scris mult şi imi scrieti in continuare: E corect să spui "Mă bucur tare!"? Cum adică să te bucuri tare? Păi poţi să te bucuri şi moale? Nu, evident. Ce imi spuneti de fapt in mesaje e că vi se pare mai potrivit: "Mă bucur mult" in loc de ma bucur tare!

"Mă bucur tare" nu este o exprimare greşită. "Tare" aici este adverb, iar ca adverb marchează intensitatea. Şi multe dintre verbe exprimă acţiuni sau stări care sunt compatibile cu gradarea din punctul de vedere al intensităţii'', a spus Ana Iorga.