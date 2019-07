Pe cuvânt, cu Ana Iorga. Exemple grave de anacolut

Foto: Captură Antena 3

Ana Iorga a prezentat şi explicat la rubrica ''Pe cuvânt'' câteva exemple grave de anacolut.

''Nu vine de la Ana, nu e ceva complicat, anacolutul este un dezacord. Un dezacord în caz. Adică atunci când construim un enunţ se întâmplă să alegem cazul incorect pentru un substantiv sau un pronume. Şi vă dau un exemplu. Citesc eu azi-dimineaţă pe Facebook acest titlul acesta: „Top 3 zodii care le este teamă să-şi exprime sentimentele". Vă interesează, nu? Vreţi să vă spun care sunt zodiile. Am să vă spun, dar mai întâi să vedem ce nu e în regulă gramatical cu acest titlu. Pentru că avem aici un anacolut.

„Top 3 zodii care le este teamă să-şi exprime sentimentele". Pronumele relativ care are aici o dublă calitate: el leagă componentele enunţului, dar are şi o funcţie sintactică în subordonata relativă pe care o introduce. Iar acolo ar trebui să se acorde în caz: „cărora le este teamă".

Vorbim deci despre un anacolut. E o greşeală mai des întâlnită în vorbire, atunci când alegem greşit cazul unui substantiv sau al unui pronume. De ce se întâmplă? Pentru că începem să vorbim având în minte o structură sintactică, iar apoi continuăm cu alta şi e prea târziu să corectăm sau nu revenim să reformulăm.

E greşit: „Top 3 zodii care le este teamă să-şi exprime sentimentele". CARE trebuie să apară la dativ, CĂRORA le este teamă. E un exemplu cralsic. Gândiţi-vă la altele: „Băiatul care am vorbit cu el este informatician." Fireşte era corect: „Băiatul cu care am vorbit este informatician". Sau celebrul exemplu: „Orice om îi este teamă" în loc de „oricărui om îi este teamă".

GREŞIT: Top 3 zodii care le este teamă să-şi exprime sentimentele.

CORECT: Zodii cărora le este teamă. Zodii care se tem.

GREŞIT: Cei care vor candida nu va conta acest lucru pentru ei.

CORECT: Pentru cei care vor candida nu va conta acest lucru.