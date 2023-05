Programe de studii de tip dublă diplomă la Universitatea Româno-Americană

Veşti bune pentru viitorii studenţi. Universitatea Româno-Americană a semnat un parteneriat tripartit cu prestigioasa universitate din Marea Britanie - University of York şi City College din Grecia.

Totul pentru a oferi programe educaţionale de tip dublă diplomă pentru studii de masterat şi licenţă. Studenţii vor putea studia în domenii precum marketingul digital, social media sau relaţii internaţionale.

Programele de studii oferite în cadrul parteneriatului dau studenţilor şansa de a beneficia de o experienţă educaţională internaţională.

"Jumătate din profesorii din aceste programe vor fi internaţională, vor veni de la University of York, şi jumătate de la Universitatea Româno-Americană. În felul acesta reuşim să integrăm experienţa internaţională, aici în Bucureşti, pe bulevardul Expoziţiei, evitând în felul acesta o serie de costuri suplimentare pentru studenţi, însemnând viaţă de student, deplasare într-o altă ţară, plus taxa de studii, dacă ne referim la University of York, depăşeşete cu mult posibilităţile venitului mediu din România", a declarat Costel Negricea, rector Universitatea Româno-Americană.

"University of York este foarte fericită de acest parteneriat cu Universitatea Româno-Americană. Este un mod de a extinde disponibilitatea programelor britanice universitare în România şi suntem foarte fericiţi", a explicat Steve King, profesor la University of York.

De altfel, programele de masterat acoperă domenii în care nevoia de specialişti pe piaţa muncii este în continuă creştere.

"Aceste instituţii de învăţământ se uită la o relaţie bilaterală ca să preia direct exemplul universităţii Româno-Americane. Şi vă aplaud pentru faptul că sunteţi atât de deschişi la dezvoltare. O parte din progresul României după 1989 este acela de a se deschide", a declarat James Noble, ambasadorul Marii Britanice la Bucureşti.

"Înseamnă o şansă extraordinară pentru că ne dorim şi vom rămâne în lumea liberă. Şi acest lucru se întâmplă pentru că avem nevoie, ca şi popor, ca şi naţiune, să ne asociem unor valori pe care le recunoaştem la nivelul societăţii şi pe care, evident, dorim să le transmitem, cum altfel mai bine, decât prin educaţie", a precizat şi Cristian Diaconescu, preşedintele Centrului de Afaceri Externe.

Mai mult, începând cu toamna anului 2024, Universitatea Româno-Americană va avea şi un program unic de studii de tip dublă diplomă de licenţă în marketing.