Cum le explicăm copiilor războiul din Ucraina. Sprijin psihologic gratuit pentru părinţi

Pe lângă faptul că suntem afectaţi economic, politic şi social, mai presus de toate, din punct de vedere psihologic, războiul a lăsat urme adânci.

Specialiştii avertizează că imaginile cu un puternic impact emoțional pe care le vedem au efecte majore asupra psihicului, iar un astfel de impact este greu de gestionat, chiar și de adulții care au un psihic puternic.

Anca Dumitrescu, președinte Autism Voice, a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre traumă şi repercursiunile psihologice ale războiului asupra copiilor.

"În cadrul programului Autism Voice Line, am propus să sprijinim părinţii copiilor români şi ucraineni. În ultima săptămână de când am deschis acest program, am primit însă foarte multe telefoane de la persoane care găzduiesc mame cu copii din Ucraina şi întâmpină dificultăţi foarte mari în a gestiona comportamentul. Au nevoie de consiliere, de evaluare gratuită şi ulterior şi de terapie, dacă vor decide să rămână în Bucureşti în perioada următoare.

Am pus la dispoziţie opt specialişti care răspund la telefon şi îi îndrumă, astfel încât, persoanele care îi găzduiesc să le poată gestiona mai bine comportamentul şi să îi îndrume şi spre terapie ulterior, dacă vor rămâne în continuare.

Cum le explicăm copiiilor ce înseamnă războiul

#AutismVoiceLine- suport psihologic și consiliere pentru părinți De la debutul acestei crize ne-am arătat oficial... Posted by Anca Dumitrescu on Wednesday, 2 March 2022

Copiii mei au 5 şi 9 ani şi am încercat să le expun vizual, să creăm jocuţe, astfel încât vizual, să înţeleagă zonele în care se petrece acum războiul, ce se întâmplă acolo, unde suntem noi în momentul acesta, astfel încât să mă asigur că se simt în siguranţă şi că nu sunt exuşi situaţiei de acolo. În acelaşi timp, în funcţie de vârstă trebuie discutat mai mul şi, în funcţie de ce întreabă copilul.

Cum îi ferim pe copii de imaginile violente care se petrec la graniţa cu România

Cred că trebuie să controlăm timpul pe care îl petrec la tv. În cazul meu, nu am deschis televizorul în prezenţa lor. Aceste surse trebuie controlate, astfel încât să nu fie expuşi la foarte multe informaţii venite din foarte multe direcţii şi părinţii să fie cei care le povestesc, în funcţie de vârsta copilului şi pe înţelesul lor, limitând accesul la toate canalele pe care vin informaţiile în momentul acesta", a explicat Anca Dumitrescu la Antena 3.