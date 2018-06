Foto: pixabay.com

Rezolvare subiecte română BAC. În Dâmboviţa, la examenul de Bacalaureat s-au înscris 3.191 de absolvenţi.

Rezolvare subiecte română BAC. Proba scrisă la Limba şi Literatura Română, din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, le-a ridicat mari probleme elevilor de la Liceul Nr 1 din Târgovişte.

Rezolvare subiecte română BAC. „Nu a picat exact cum am vrut. Ne-a picat Eminescu şi nu prea am scris. Mi-ar fi convenit ceva de Bacovia”, a spus Gabriela, potrivit adevarul.ro.



Rezolvare subiecte română BAC. Alţii tineri, de emoţii nici nu mai ştiau ce subiect le-a picat. „Ne-a picat un subiect cam greu. De atâtea emoţii nici nu mai ştiu ce ne-e picat, credeţi-mă. Nu prea am scris. Nu cred că o să iau. Nu m-am pregătit.”

Subiecte limba română Bacalaureat 2018 edu.ro. La profilul uman a picat arta poetică în opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga.

La subiectul III elevilor le-a picat genul liric.

La profilul real, elevii au fost puși să comenteze pe baza unei poezii de Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi.

La profilul real, elevii au fost puși să comenteze pe baza unei poezii de Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi.

Elevii vor afla primele REZULTATE ale examenului de BACALAUREAT în 4 iulie 2018, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 9 iulie.

REZULTATE BACALAUREAT 2018. Marţi se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană şi italiană.



REZULTATE BACALAUREAT 2018. Miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c), iar ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 28 iunie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7,30 - 8,30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.