Schimbări la Evaluarea Națională. Sportul și igiena, printre materiile de examen pe care le vor parlamentarii

Peste 30 de senatori PSD, plus senatoarea PNL Monica Anisie, fosta ministru al Educatiei, au depus in Senatul Romaniei o propunere de lege care doreste sa schimbe Evaluarea Nationala pentru clasa a IV-a, a VI-a si a VIII-a.

Mai exact, se vrea introducerea unor examene noi.

Printre altele, senatorii vor probă de sport, de igienă, dar şi evaluarea competenţilor civice şi sociale, în timpul anului şcolar.

Pentru Evaluarea Națională din clasa a VIII-a, de pildă, disciplinele se schimbă total. Apare, pe lângă limba străină, utilizarea calculatorului, și proba practică la sport, plus "o proba orală transdisciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, susținută în timpul anului".

Nu este nicio glumă, ci este un proiect de lege depus în Senat de către PSD și semnat inclusiv de Monica Anisie, fost ministru al Educației.

”Până la chestiunile tehnice, eu semnalez o abordare sau un comportament politic una caldă - una rece. Mesajul cald este cel al nevoii de a aduce în școală toate componentele de care acum ar face subiectul evaluării. Cea rece, nuca în perete și căruța pusă înaintea boilor, rămâne la escamotarea odată în plus cu conversația celei mai fierbinți, celei mai critice situații de la noi la nivelul preuniversitar, și anume conversația despre planul cadru.

Eu văd acest proiect ca pe un mod de a escamota conversația privind nevoia de transformare curiculară și a aduce, sub formă de evaluări, acele componente pe care toată lumea le dorește, doar că ele, în momentul de față, așa cum sunt structurate, se bat cap în cap cu felul în care planurile cadru sunt structurate.

Până când acest aspect nu este rezolvat, chestiunea planurilor cadru va continua să rămână imensul elefant roz din încăperea școlii ca sistem, care va rămâne ca inițiativă și va fi mai de grabă formă fără fond, decât formă cu fond, pentru că îi lipsește substanța”, a declarat profesorul Marian Staş, expert în Educație.