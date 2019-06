Foto: Captură Antena 3

Amintirile vacanțelor petrecute în casa bunicilor păstrează aerul de altădată într-un sat hunedorean. La Vețel, un cuplu a vrut să dea șansa copiilor de azi să se joace exact așa cum o făceau și ei pe vremuri.

Astfel, Daniel şi Silvia au transformat vechea gospodărie a bunicilor într-un parc tematic pentru copii. Ideea le-a venit la întoarcerea în țară, după câțiva ani buni petrecuți printre străini. Fiecare detaliu a fost gândit cu grijă, de la locul unde părinții își pot bea cafeaua, până la căsuța din copac, tiroliana și animalele cu care micuții se pot juca.

''Este cea mai adevărată casă care putea fi în această poveste. Este casa în care eu am crescut până la 12 ani, deci chiar este casa bunicilor. Pe lângă tot ce am făcut, acolo există dragostea cu care am stat în casa aceea, toate amintirile noastre legate de acea casă. Făceam prostiare. Urcam în cireşi din care am căzut. Într-un moment de reverie al copilăriei mele, m-am gândit să fiu Marry Poppins şi am sărit de pe casă cu umbrela. Aterizarea a fost groaznică, jalnică, dar era un vis care am văzut că nu poate deveni realitate (...) Copiii când intră în parc, prima dată ne prezentăm. Sunt prinşi de animale, de pui, de gâşte, de raţe. Un interes deosebit îl au şi pentru tiroliană şi trambulină. Sunt copii care nu ies din curtea animalelor. Patru-cinci ore stau numai acolo, cu animăluţele. Le dau mâncare, apă. Efectiv au spălat şi răţuştele. Ceea ne dorim noi este să nu auzim părinţi care spun ''NU E VOIE!''. Nu, la noi în parc este voie. Dacă vrei să umbli desculţ, umbli desculţ. Dacă vrei să alergi după un pui, poţi să alergi după pui. Pot să facă ce îşi doresc ei. Să fie fericiţi, asta e cel mai important'', a spus doamna Silvia Olari despre căsuţa de poveste prin care şi-a propus să reînvie bucuria vacanțelor la bunici.