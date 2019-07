STRUCTURĂ ANUL ȘCOLAR 2019-2020. Când începe de fapt școala. Răsturnare de situație în privința vacanței de vară

STRUCTURĂ ANUL ȘCOLAR 2019-2020. Premierul Viorica Dăncilă cere schimbarea datei de începere a școlii. Și vrea să le ofere elevilor o săptămână în plus de vacanță.

„Vă rog, doamnă ministru Ecaterina Andronescu, să luaţi în considerare începerea anului şcolar în 16 septembrie. Cred că şi aceasta este o măsură aşteptată de elevi", a spus premierul la începutul şedinţei de Guvern.

Ministerul Educației schimbă puternic structura anului școlar 2019-2020. Potrivit unui ordin emis de MEC, elevii vor sta la școală mai mult, iar vacanța va fi mai scurtă.

Ce prevede Ordinul ministrului Educației

Anul şcolar 2019-2020 începe pe data de 2 septembrie 2019, se încheie pe data de 31 august 2020 şi are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare.



(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 5 iunie 2020;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 12 iunie 2020;

c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri, însumând 179 de zile lucrătoare.

d) pentru clasele terminale din învățământul liceal - filiera tehnologică, a căror planuri cadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână şi a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile cadru de învățământ în vigoare dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele şi modulele din ariile curriculare corelat cu durata anului școlar stabilită la art. (1) alin. (2) lit. a).

e) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învăţământul profesional, a căror planuri cadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr mai mare de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână şi a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile cadru de învățământ în vigoare dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele şi modulele din ariile curriculare corelat cu durata anului școlar stabilită la art. (1) alin. (2) lit. c).

f) numărul de ore al fiecărui modul din planurile de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii aplicate în anul şcolar 2019-2020 se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

g) Pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile cadru de învățământ în vigoare.

h) Stagiile de pregătire practică în învăţământul profesional şi tehnic (pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore), se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

i) Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), se respectă durata cursurilor stabilite prin planurile cadru de învățământ în vigoare.



Anul şcolar 2019-2020 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 14 săptămâni dispuse în perioada 16 septembrie 2019-20 decembrie 2019

Cursuri – luni, 16 septembrie 2019 - vineri, 20 decembrie 2019

În perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2019, clasele din învăţământul primar şi grupele din

învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

STRUCTURĂ ANUL ȘCOLAR 2019-2020 Vacanța de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020

Semestrul al II-lea are 21 săptămâni dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 -19 iunie 2020

Cursuri – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marți, 21 aprilie 2020

Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 19 iunie 2020

Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2020 – duminică, 13 septembrie 2020