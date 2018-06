SUBIECTE și REZOLVARE la limba română. Cum se calculează media de admitere la liceu

Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Subiectele la Evaluare Naţională la Limba şi Literatura română au fost ușoare, susțin inspectorii școlari.

REZOLVARE SUBIECTE ROMÂNĂ la EVALUAREA NAȚIONALĂ. La primul subiect, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe pornind de la un text la prima vedere, aparținând genului epic. Printre cerințe, elevii au avut de demonstrat și apartenența textului la genul epic.

REZOLVARE SUBIECTE ROMÂNĂ la EVALUAREA NAȚIONALĂ. La al doilea subiect, elevii au avut de rezolvat o serie de cerințe pe baza unui text jurnalistic.

Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2018

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a.

Calendar examene Evaluare Naţională 2018

11 iunie 2018: Limba şi literatura română – probă scrisă

13 iunie 2018: Matematica – probă scrisă

14 iunie 2018: Limba şi literatura maternă – probă scrisă

19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor la examenul de evaluare naţională 2018 înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018: Afişarea rezultatelor finale ale examenului de evaluare naţională 2018 după soluţionarea contestaţiilor