El este Sebastian, tânărul de 23 de ani care a murit încercând să-și salveze prietena de la înec

foto- Facebook/ Sebastian Leogan

O nouă tragedie a avut loc aseară la Solești, în Vaslui. Un tânăr de 23 de ani, Sebastian Leogan, a murit în timp ce încerca să-și salveze prietena de la înec.

Tânărul a fost la scăldat împreună cu mai mulți prieteni, printre care și iubita lui. Aceștia au intrat în apă, iar prietena lui s-a urcat pe o saltea gonflabilă.

La un moment dat, salteaua s-a răsturnat și tânăra a căzut în apă. Neștiind să înoate, aceasta a început să strige după ajutor, iar Sebastian a fugit să o salveze.

A reușit să-i salveze viața, însă el a fost luat de apă într-o zonă deosebit de periculoasă.

“Fata a ajuns la mal şi a venit să ne ceara ajutorul. Am sărit în apa, dar la 20 metri e adâncă, e periculos. Am incercat, dar nu am dat de el”, au spus prietenii lui Sebastian.

Ulterior, a fost găsit trupul neînsuflețit al tânărului.

Prietenii acestuia sunt în șoc și trec prin clipe deosebit de grele. "Sebică, știu că mă vezi, știu că mă auzi și mai știu că ai grijă de mine, chiar și de acolo de sus, așa cum ai avut mereu, aici, pe Pământ. Nu îmi vine să cred de ceea ce se întâmplă acum, mi se pare că totul este un vis sau mai bine spus un coșmar, din care nu mă mai pot trezit oricât m-aș zbate. Ai plecat, m-ai lăsat aici. Cine va mai fi omul meu de bază? La bine, la rău, am știut la cine să apelez pentru că tu, ai fost mereu acolo când am avut nevoie de tine Prea repede te-ai stins. Odihnește-te în pace! Dumnezeu să aibă grijă de tine așa cum ai avut tu de mine. 22.07.2018", a scris pe Facebook de Corina Gabriela Tănasă.