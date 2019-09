Electrica Furnizare lansează un pachet diversificat de servicii adresate consumatorilor business

Electrica Furnizare, furnizorul cu cel mai mare portofoliu de clienți de pe piaţa din România, anunță lansarea unui pachet de servicii adresat clienţilor business. Noile servicii oferite sunt destinate atât reducerii consumului de energie electrică şi, implicit, a facturii, dar și promovării soluțiilor de utilizare a energiei regenerabile și de mobilitate electrică pentru clienți.



“Lansăm un pachet diversificat de servicii pentru clienții nostri business, prin intermediul cărora aceştia îşi pot optimiza şi chiar reduce consumul de energie, cu impact direct asupra costurilor. Totodată, fiind un furnizor responsabil și conștient de tranziția energetică pe care o traversăm în acest moment, oferim soluții prin care încurajăm folosirea energiei regenerabile, accesibile și curate. De la servicii de optimizare a consumului și audit energetic și până la energie fotovoltaică și mobilitate electrică, specialiștii Electrica Furnizare oferă soluții personalizate, adaptate specificului și consumului fiecărui client în parte” – Darius-Dumitru Meşca, Director General Electrica Furnizare.

Servicii de Audit Energetic



Auditul energetic este un prim pas pentru creșterea eficienței afacerii tale. Analizăm atent profilul de consum, identificăm soluțiile prin care poți economisi energie, și îți propunem planul de măsuri pentru scăderea consumului tău de energie. Echipele Electrica Furnizare sunt formate din auditori energetici autorizați de ANRE. Auditul energetic este obligatoriu la fiecare patru ani pentru toate firmele, mai puțin IMM-uri.



Energie verde pentru afacerea ta. Panouri fotovoltaice



Viitorul este verde. Vrei să îți produci energia electrică pentru afacerea ta? Specialiștii Electrica Furnizare îți oferă soluții personalizate de instalații fotovoltaice pentru afacerea ta. Analizăm locaţia ta, consumul tău și îți oferim soluții “la cheie” adaptate nevoilor tale. Ne ocupăm de tot, de la obținerea tuturor avizelor și până la montarea instalației.

E-mobilty. Infrastructură de încărcare pentru mașini electrice



Viitorul este al mașinilor electrice. Am demarat un program de instalare de stații de încărcare a autovehiculelor electrice în municipiile București, Ploiești, Brașov și Cluj-Napoca şi intenţionăm să extindem reţeaua la nivel national. Posesorii autovehiculelor 100% electrice vor avea posibilitatea să-şi încarce autovehiculele la staţiile de încărcare ale Electrica Furnizare.



Compensarea energiei reactive



Costurile cu energia reactivă nu sunt deloc mici, iar echipamentele tale pot funcționa ineficient. Specialiștii Electrica Furnizare analizează consumul tău și pot identifica acele cauze ale costurilor suplimentare. Îți vom monta echipamente specializate care te vor ajuta să reduci factura de energie electrică, fără să mai plătești penalități pentru energia reactivă.



Servicii complete de racordare la reţea



Fie că ești conectat la rețeaua de medie tensiune, fie la cea de joasă tensiune, identificăm soluții de optimizare a costurilor pentru afacerea ta. Din analiza consumurilor și a detaliilor legate de amplasament, identificăm soluțiile de reducere a costurilor cu energia electrică. Specialiștii Electrica Furnizare realizează proiectul tehnic și îți montează echipamentele astfel încât îți recuperezi cheltuielile din economiile pe care le vei face ulterior.



Despre Electrica Furnizare



Electrica Furnizare face parte din Grupul Electrica și are o cotă de piață de 18,84% (conform raportului ANRE din mai 2019). Este lider pe piața reglementată, cu o cotă de 50,53%, iar pe piața concurențială are o cotă de 10,97%. Compania a furnizat, în primul semestru al acestui an, 4,6 TWh de energie electrică către un număr de aproximativ 3,5 milioane de consumatori finali (atât în regim de ultimă instanță, cât și pe piața concurențială).