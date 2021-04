Elena Băsescu, salariu de mii de lei în Parlament

Totuși, puțini sunt cei care pot spune că au văzut-o la față în această perioadă și știu exact cu ce se ocupa EBa. Parlamentarii comisiei habar n-aveau că au o colegă atât de importantă.

"Nu am văzut-o niciodată, de aceea nici nu știam că lucrează în cadrul Parlamentului României în cadrul acestei comisii", a declarat deputatul PNL Călin Bota.

Nici deputatul USR Mihai Polițeanu nu cunoștea acest detaliu.

"E prima datâ când aud lucrul acesta. De când e? N-am văzut-o niciodată", a mărturisit Polițeanu.

Vreme de trei zile am căutat-o pe fata cea mică a fostului președinte pe holurile Parlamentului. Am bătut la uși, am întrebat și personalul angajat, iar rezultatul a întârziat să apară.

Elena Băsescu s-a angajat în 2016 la Camera de Comerț și Industrie la departamentul de Relații Internaționale unde a avut un salariu net de 30.000 de lei. În prezent, aceasta trebuie să se mulțumească cu o leafă de doar 6.000 de lei lunar.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal