Ați văzut-o? Elena, o fetiță de 11 ani din Ilfov, a dispărut de acasă. Dacă o vedeți, sunați la 112

Elena Mihaela Solyom, o fetiță în vârstă de 11 ani din Afumați, județul Ilfov, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Dacă o vedeți, sunați la 112.

La dată de 04.08.2023, minora Solyom Elena Mihaela de 11 ani a plecat în mod voluntar din Sat Afumați, Com. Afumați, județul Ilfov, existând indici că frecventează Municipiul București și județul Ilfov - Oraș Voluntari, Com. Afumați, Com. Ștefănești.

Semnalmente: înălțime 1,70 m; greutate 60 kg, constituție atletică, față ovală, păr negru, lung, ochii căprui.

Minora a fost văzută ultima dată pe raza Sectorului 2.

Îmbrăcăminte la momentul plecării: Trening de culoare grena.

Orice informație va fi transmisă la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Autoritățile au trimis și un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din București și Ilfov.