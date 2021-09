Elena Merişoreanu, mărturii de pe patul de spital: "Sper să mă ajute Dumnezeu să scap. Trebuie să luăm mai în serios COVID"

Ea este vaccinată cu ambele doze de ser şi în aprilie făcuse şi vaccinul antigripal.

"Sunt aşa şi aşa, cred că urmează perfuzia în curând. Mi-a făcut toate investigaţiile aici, la Matei Balş, am ieşit pozitivă, deşi am făcut amândouă dozele de vaccin Pfizer şi antigripalul", a spus duminică Elena Merişoreanu, în exclusivitate, la Antena 3.

"Colectivul de aici e nemaipomenit.

Sper să mă ajute Dumnezeu să scap cu bine.

Nu sunt la Terapie Intensivă, sunt pe salon. Am avut şi o răceală. (...) febră nu am avut, am avut un pic de ameţeală, dureri de cap, tuse.

Ieri toată ziua nu am avut gust deloc la mâmncare, nici miros şi am chemat Salvarea aseară, m-a adus aici.

Sunt foarte mulţi internaţi, trebuie să luăm mai în serios această boală, pentru că am foarte mulţi colegi care zic că nu e nimic, dar uite că e", a continuat artista Elena Merişoreanu, de pe patul de spital.

Artista Elena Merişoreanu s-a infectat cu coronavirus şi a fost internată de urgenţă la Institutul Matei Balş din Capitală.

În urmă cu o lună, ea a fost internată la spital, unde a suferit o intervenţie chirurgicală.

Elena Merişoreanu, în vârstă de 74 de ani, a fost vaccinată cu schema completă anti-COVID, dar nu a scăpat de infectarea cu coronavirus.

