Foto: Facebook

Mobilizare fără precendent, în cazul unei românce aflate în Austria. Elena-Roxana este în comă, în Austria, iar medicii nu o operează fără acordul familiei, care e de negăsit.

Cunoscuții fetei au lansat un apel pe Facebook pentru a i se găsi familia. Roxana Elena Voin are nevoie de o opraţie pentru a se încerca salvarea ei, dar medicii refuză intervenţia chirurgicală fără acordul familie. Numai că nu ştie nimeni unde se află rudele tinerei, aşa că o campanie de găsire a acestora a fost demarată pe Facebook.

Românca e născută la Tg. Jiu, dar conform actului de identitate postat pe Faebook, ultimul domiciliu în România a fost în comuna Pinceşti, Bacău. "Se numeste Voin Elena-Roxana din Tg Jiu se afla in Coma in Austria. Are nevoie Urgent de o operatie,dar fara acordul familiei nu o opereaza. Daca o recunoaste cineva sa anunte familia.", e textul anunţului, potrivit Observator.tv.

Ce s-a aflat până acum despre familia româncei

Potrivit unor surse, tânăra provine dintr-o familie dezorganizată. Oameni care au răspuns apelului făcut pe Internet au afirmat că Elena Roxana ar avea o mătușă într-un sat din apropierea Târgu Jiu și un frate stabilit în Spania.

Primarul comunei din Bacau, unde apare că ar avea domiciliul tânăra, conform cărții de identitate, a declarat că la adresa respectivă a aflat că fiul celui care locuiește acolo a avut o relație scurtă cu fata, în 2013.