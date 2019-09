Elena Udrea, după declarațiile din fața magistraților: „Mă bucur că sunt acasă. Lucrurile sunt în schimbare spre bine în România”

Elena Udrea a părăsit Curtea de Apel din Capitală, unde a trebuit să se prezinte în fața magistraților, pentru prima dată de când a revenit din Costa Rica.

„Mă voi prezenta la toate termenele, mă bucur mult că sunt acasă. Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre bine în România, în general, și în justiție. Am motivele mele pentru care cred lucrul acesta. Nu vreau să fac analize, nici să spun ce părere am, care sunt motivele pentru care am plecat sau pentru care am venit. Sunt o mulțime de motive, multe le știți. Să o iau de la capăt, ce s-a întâmplat, cine a fost? Eu nu vreau să răspund la anumite întrebări. Nu vreau să o iau de la capăt cu toate subiectele. Știe toată lumea de ce am plecat în Costa Rica, cine m-a judecat, cine a fost în spate”, a spus fostul ministru.

Elena Udrea a mărturisit că se pregătește de botez. „Fetița crește, face un an”. Fostul ministru al Turismului a spus că nu e adevărat că Traian Băsescu va fi nașul micuței.