Câți ani ar putea sta, de fapt, Elena Udrea după gratii dacă va fi eliberată condiționat

Ar putea fi însă Elena Udrea eliberată mai devreme din penitenciar? Depinde de ce va face în spatele gratiilor. Condamnată la șase ani de închisoare cu executare, aceasta va sta în penitenciar destul de mult, chiar și în cazul în care va reuși să obțină o eliberare condiționată.

”Eliberarea unui deținut depinde de mulți factori. Liberarea condiționată depinde de faptul dacă va avea activitate în detenție, dacă va avea loc de muncă, dacă va participa la cursuri etc, toate acestea fiind considerate zile de executare.

În orice caz, cum ajunge în penitenciar, comisia va stabili prima dată la care va putea cere liberarea condiționată. Dar, în cazul Elenei Udrea, probabil că undeva la patru ani va fi stabilită data de liberare, trebuie însă calculat în funcție de toți factorii care influențează acest lucru”, a precizat, pentru Fanatik, avocatul Raluca Pană.

Avocatul Elenei Udrea, detalii de ultimă oră despre procedura de apărare: "A fost îngrozită de această nedreptate"

"Ieri s-a pronunțat respingerea contestației în anulare. Decizia de condamnare a fost pronunțată în urmă cu trei ani în dosarul Gala Bute.

Am vorbit foarte puţin la telefon ieri şi am discutat de o altă cale de atac extraordinară pe care o avem pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiţie, unde eu sunt avocat în cauză, respectiv despre recursul în casație care are termen în mai", a spus avocatul Elenei Udrea, la Antena 3.