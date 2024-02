Elena Udrea, mesaj neaşteptat de după gratii. Surpriză majoră chiar înaintea campaniei electorale

Elena Udrea a transmis un mesaj neaşteptat din penitenciar. Este o surpriză majoră chiar înaintea campaniei electorale.

Vrem să construim autostrăzi dar nu avem cu cine, se plâng antreprenorii proiectului autostrăzii Piteşti-Sibiu.

Localnicilor din satele prin care va trece autostrada nu li se par atrăgătoare ofertele pe care constructorii le-au făcut, pentru că, spun ei, banii nu sunt de ajuns.

O mare din tineri au plecat fie în străinătate, fie în marile oraşe, iar preponderent populaţia din sate este formată din bătrâni care spun că s-ar angaja pe astfel de salarii. Aşa ajungem ca forţa de muncă din România să fie asigurată de cetăţenii străini.

O soluție pragmatică ar fi angajarea deținuților, susţine Elena Udrea.

Elena Udrea a transmis marţi un mesaj din penitenciar în care afirmă că o variantă mult mai avantajoasă ar fi angajarea deţinuţilor români.

"Constructorii autostrăzii Pitești - Sibiu se plâng că nu au muncitori și caută forță de muncă în satele de pe traseul șantierului.

Pentru că nu găsesc, au spus că vor apela la muncitori străini. De ce nu angajează deținuți?

În loc să umplem țara cu africani și asiatici, nu mai bine am da de lucru zecilor de mii de condamnați, care stau fără să facă nimic în pușcării?

Este o varianta mult mai avantajoasă pentru angajatori, care ar obține forță de muncă mai sigură și la costuri mult mai mici, aducând astfel benefici atât penitenciarelor, care încasează o parte din salarii cât si deținuților.

Aceștia vor câștiga bani si zile deduse din pedepse, dar cel mai important, ei își vor menține capacitatea de muncă, se vor reabilita si integra mult mai bine si rapid in societate dupa eliberare.

Este necesară o abordare mai pragmatică la nivelul Ministerului Justitiei care sa aiba in vedere nu doar să umple pușcăriile din Romania și să mai facă altele noi cheltuind sute de milioane de euro, ci sa se ocupe de reintegrarea si reabilitarea deținuților, ceea ce ar reduce gradul mare de recidivă pe care il are Romania si ar combate infracționalitatea.

Este o bună idee sa se reintroducă pedeapsa cu executare la locul de muncă, atât de folosita si eficientă in trecut.

Astfel in loc să ții zeci de mii de oameni buni de treaba in pușcării fără să îi pui să facă nimic, doar cheltuind 400.000.000€ anual cu întreținerea lor, mai bine ar fi sa ii pui sa isi indrepte greșelile muncind. In felul acesta nu ar mai fi nevoie sa aducem străini să ne construiască autostrăzile !", este mesajul transmis de Elena Udrea.

Constructorii celor două loturi din autostrada Piteşti-Sibiu se confruntă cu probleme grave când vine vorba de forţa de muncă, în condițiile în care localnicii refuză să se angajeze pe salarii care pornesc de la 1.000 de euro net lunar.

Părerile oamenilor din localitatea Racoviţa sunt împărţite. Unii susţin că bani ar fi, dar e şi mult de muncă, iar alţii cred că ajutoarele de la stat îi determină pe mulţi să refuze pachetul salarial generos oferit de firme.

Primarul susţine că un alt motiv pentru care nu se găseşte forţă de muncă este pentru că tinerii au plecat din sate, iar populaţia rămasă este prea bătrână pentru construcţii.

