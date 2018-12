Elena Udrea a făcut o serie de declarații în direct, la Antena 3, după ce instanța din Costa Rica a decis eliberarea acesteia din arest preventiv.

„Abia am ajuns acasă, încercam să încropim masa de Crăciun. A durat mai mult decât am calculat ieșirea din arestul de aici. Suntem bine acum, ne pregătim pentru ziua de mâine. A fost o experiență foarte grea de data aceasta. Spun de data aceasta pentru că o compar cu cea din 2015, când am fost arestată preventiv în România. A fost mult mai greu decât atunci pentru că acum există un copil, există Eva, și despărțirea de ea a fost foarte greu de suportat.

Am găsit-o mult mai mare decât am lăsat-o. Am lăsat-o la 13 zile, când m-au ridicat de pe stradă și am găsit-o acum mult mai mare. Îi mulțumesc mamei pentru asta și lui Adrian pentru că au avut grijă de ea și e sănătoasă, e bine, a crescut foarte mult. Cred că și ea e curioasă să mă cunoască. Încercăm să ne cunoaștem reciproc”, a declarat fostul ministru.

Cel mai greu moment de suportat în închisoarea din Costa Rica

„Cel mai greu de suportat a fost că nu eram cu copilul meu. Altfel, faptul că eram cu Alina Bica a făcut mai ușoară perioada asta. Departe de țară, mult mai greu decât ce s-a întâmplat în 2015, dar Dumnezeu a făcut o minune că în Ajunul Crăciunului am ajuns acasă”, a mai spus Elena Udrea.

Întrebată dacă are de gând să se întoarcă în România, Elena Udrea a spus că „eu nu am plecat din România pentru că voiam să călătoresc prin lume, ci pentru că era evident și acum e evident, cu tot ce s-a întâmplat, cu această decizie a Curții Constituțională care a desființat atâtea hotărâri ale ÎCCJ, printre care și a mea și a Alinei Bica. E clar că am avut dreptate și că am fost țintele unui abuz în țara noastră. Vom vedea ce se întâmplă, depinde foarte mult de ce se întâmplă și în România”.

„Ca urmare a deciziei CCR, nu aveau e ales. Dar faptul că trei ani de zile s-au făcut aceste abuzuri, faptul că s-a încălcat lege și s-au format aceste complete de judecate, prin faptul că președintele acestui complet era numit întotdeauna fie președintele Înaltei Curți, fie adjunctul, era evident că erau complete de comandă. Dacă nimereai pe culoar, așa cum am nimerit eu, spre exemplu, nu aveai nicio șansă la o judecată corectă. Nu aveam cum să fiu judecată corect cu Ionuț Matei, în completul meu de judecată, sau cu doamna Simona Popescu. Iar lucrul acesta a fost constatat în mod absolut curajos de CCR. Eu mă bucur că în cazul meu întâi s-a dat un termen de 28 ianuarie. Gândiți-vă ce abuz.. să rămâi cu o hotărâre declarată nulă de CCR în arest încă o lună și ceva, cât ar fi trebuit să rămân eu dacă nu se dădea un termen a doua zi după ce am avut această judecată. A doua zi, ca să se pună în acord cu alte cereri făcute în dosarul Gala Bute, am fost și eu judecată și mi s-a suspendat sentința penală. În felul acesta am putut să fiu eliberată și acum să fiu acasă, chiar în Ajun de Crăciun”, a explicat Udrea.

„Acest sistem prin care adversarii puterii oculte din România sunt executați sau erau executați, și anume un dosar creat la SRI, preluat de DNA-ul lui Kovesi și apoi trimis la ÎCCJ, unde completurile de cinci judecători dădeau sentințe la comandă, era un sistem foarte bine pus la punct în care adversarii sistemului ocult erau executați și scoși din joc, fără nicio șansă la o judecată corectă. Motivul era acesta.. de a lăsa cale liberă sistemului condus multă vreme de Coldea, de Kovesi, de doamna Stanciu în strategia lor de a conduce România în mod ocult și ilegal”.

„Acum e Crăciunul, nu despre asta vreau să vorbesc, ci despre bucuria de a mă fi întors acasă exact în noaptea de Ajun. Consider că e o minune pe care doar Dumnezeu a putut-o face”.

Când se întoarce Elena Udrea în România

Cât despre întoarcerea în România, Elena Udrea a spus că nu știe exact când se va întâmpla acest lucru. „Vom vedea, copilul deocamdată nici nu are pașaport. Eu sunt refugiat pe considerente politice cu statut provizoriu. Vom vedea, nu aș vrea să spun mai multe lucruri acum pentru că aici, în Costa Rica, lucrurile sunt foarte sensibile și nu aș vrea să încurc ce am de făcut aici. Vom vedea zilele următoare.

Nu e vorba de frică, însă trebuie să am o analiză corectă asupra ceea ce se întâmplă. Nu înseamnă că această decizie a Înaltei Curți schimbă neapărat lucrurile pentru că aceiași judecători vor judeca din nou cauzele. Faptul că s-au desființat niște decizii nu înseamnă că neapărat s-a schimbat totul, au rămas aceiași judecători”.

Întrebată în legătură cu zvonurile că ar fi fost audiată de cei de la FBI, Udrea a afirmat că „Eu nu știu exact ce s-a spus cu povestea asta cu FBI-ul și nu știu cine a avut interes să o inventeze. Categoric nu. Și dacă s-a speculat pe seama faptului că aș putea să spun nu știu ce lucruri, eu aș vrea ca copilul meu să fie mândru de mine. N-aș face niciodată lucruri care sunt lipsite de onoare. Și în niciun caz nu aș minți ca să îmi creez mie o situație favorabilă, chiar dacă asta ar însemna să ies din pușcărie din Costa Rica. Nici nu a venit nimeni de la FBI să mă întrebe ceva și nici nu aș fi avut ce să le spun”.

Momentul arestării de pe stradă, în Costa Rica

„Gândiți-vă că eram pe stradă cu copilul meu, la prima ieșire cu un copil de 13 zile. Ne întorceam acasă pentru că trebuia să mănânce. M-au luat de pe stradă și nu i-a interesat. E foarte greu cu drepturile omului oriunde în lume. Alina Bica a fost luată de pe stradă, i s-a pus pistolul la cap, în condițiile în care noi anunțaserăm unde suntem, aveau telefoanele noastre, ale avocaților, nu ne-am asuns, nu am fugit. Eu pot să trec peste foarte multe lucruri și probabil că Dumnezeu mi-a dat putere să rezist la multe încercări, dar faptul că am fost luată de lângă copilul meu de 13 zile și timp de trei zile nu a interesat pe nimeni că un copil crește fără mamă și e nevoit să se hrănească altfel decât la sânul mamei, pentru mine a fost o încercare care mă pune pe gânduri”, a mai spus Elena Udrea.

„Pe lege nu se poate decât rejudeca, nu există altă soluție legală. CCR a declarat nulă această decizie. Nu știu ce se va întâmpla cu cei care n-au mai fost în termen să depună contestația. Am avut posibilitatea să depun această contestație, nu știu ce vor face ceilalți.. În mod sigur decizia se va desființa și se va rejudeca cauza. E sigur pentru că asta presupune textul legii”, a adăugat fostul ministru.

